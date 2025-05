Controlla il tuo bambino con semplicità con il baby monitor (c’è il doppio sconto su Amazon)

Il baby monitor di Yicty è un prodotto veramente imperdibile; è un'ottima scelta per i genitori che cercano un device affidabile e versatile. Attualmente disponibile a un prezzo scontato di 57,79€ rispetto ai 99,99€ originali, grazie allo sconto e il coupon da applicare al checkout, offre un'opportunità interessante per chi desidera combinare tecnologia e sicurezza.

Baby monitor di Yicty: a questo prezzo è un best buy

Il monitor si caratterizza per uno schermo da 5 pollici con risoluzione 1080p, capace di fornire immagini chiare e dettagliate. La telecamera integrata permette una copertura completa grazie alla rotazione orizzontale di 360° e verticale di 90°, eliminando efficacemente ogni angolo cieco. Questo lo rende particolarmente utile per monitorare con attenzione la stanza del bambino.

Per il comfort del bambino, il monitor è dotato di 10 ninne nanne preimpostate, con volume regolabile per adattarsi alle diverse esigenze. Non manca un sistema di monitoraggio della temperatura ambientale con allarme, utile per garantire un ambiente sempre sicuro e confortevole. Un timer integrato consente inoltre di impostare promemoria per l'alimentazione, facilitando la gestione delle routine quotidiane.

Un elemento distintivo è l'assenza di connessione Wi-Fi, sostituita da un sistema FHSS con raggio d'azione fino a 213 metri. Questo approccio non solo facilita l'installazione, ma garantisce una maggiore sicurezza contro eventuali rischi legati alla privacy. Per le ore notturne, il dispositivo integra una visione notturna a infrarossi con portata fino a 5 metri, che si attiva automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione.

La batteria al litio inclusa offre fino a 8 ore di autonomia, un aspetto che si combina perfettamente con la modalità VOX intelligente, progettata per ridurre i consumi del 40% durante i periodi di inattività. Queste caratteristiche assicurano un utilizzo prolungato e senza interruzioni, ideale per le lunghe notti dei genitori.

Il baby monitor di Yicty si propone come una soluzione completa per la sicurezza e la tranquillità dei genitori. Acquistalo adesso a soli 57,79€ con lo sconto e il coupon (da applicare al checkout).

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.