Scopri la borsa termica: perfetta per i pasti fuori casa, oggi in offerta speciale, risparmi l’8%

La borsa termica di Lifewit da 30L è la soluzione ideale per chi cerca praticità e funzionalità durante le uscite all’aperto. Disponibile su Amazon a 33,9€, con un leggero sconto rispetto al prezzo originale di 36,99€, questa borsa si distingue per il suo equilibrio tra qualità e prezzo, offrendo una combinazione di caratteristiche tecniche e design studiato per ogni esigenza.

Dimensioni generose e capacità adattabile

Con una capacità di 30 litri, questo modello rappresenta la scelta intermedia tra le varianti disponibili (20L e 40L). Le sue dimensioni di 40×27×28 cm consentono di trasportare fino a 48 lattine standard da 330 ml, rendendola perfetta per gruppi numerosi o per lunghe giornate fuori casa. Quando non serve, la struttura pieghevole consente di riporla facilmente, occupando pochissimo spazio.

Oltre al vano principale, la borsa offre tasche supplementari per una gestione intelligente dello spazio. Una tasca a rete nel coperchio e due tasche laterali esterne permettono di organizzare al meglio accessori e piccoli oggetti. Non manca un dettaglio funzionale come l’apribottiglie integrato, utile per completare l’esperienza senza accessori aggiuntivi.

Il vero punto di forza della Lifewit Borsa Termica è la sua capacità di mantenere la temperatura degli alimenti fino a 12 ore, grazie a una costruzione multistrato. Lo strato esterno in tessuto Oxford è resistente agli strappi e agli agenti atmosferici, mentre la fodera interna in PEVA di alta qualità garantisce una tenuta perfetta. Lo strato intermedio in schiuma isolante ad alte prestazioni completa la struttura, assicurando un isolamento termico ottimale.

Ogni dettaglio della borsa è pensato per durare e semplificare l’utilizzo. Le cuciture termosaldate evitano perdite di liquidi, mentre i diversi sistemi di trasporto – spallacci imbottiti e sei maniglie rinforzate – la rendono pratica da utilizzare in qualsiasi contesto, sia che si tratti di un picnic al parco o di una giornata al mare.

Acquistala adesso a 33,99€ e risparmia subito l’8% sul prezzo di listino. La trovi su Amazon, spese di spedizione comprese.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.