Tieni traccia dei tuoi oggetti con facilità con il localizzatore ideale per borse e portachiavi

Ultimamente, tra le tante cose da fare, ti sei accorto che dimentichi troppo spesso le cose importanti in giro? Allora risolvi con una piccolissima spesa. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo Smart tracker tag a soli 11,99 euro invece che 15,99 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 25% è da prendere all'istante, senza pensarci un secondo di più. Con questo piccolo dispositivo potrai trovare subito gli oggetti che pensavi di aver perso. Il suo funzionamento è semplicissimo e lo potrai mettere ovunque, in una borsa o attaccato alle chiavi.

Smart tracker tag: il trova oggetti a prezzo conveniente

Sicuramente possiamo dire che il rapporto qualità prezzo di questo Smart tracker tag è ciò che lo rende uno dei migliori acquisti di oggi, ma non è l'unica cosa interessante. Come ti dicevo, grazie al suo semplice funzionamento, ti permette di ritrovare all'istante gli oggetti che potresti aver lasciato da qualche parte e che non ricordi dove hai messo.

Funziona esattamente come un GPS ed è quindi in grado di tracciare gli oggetti a cui è agganciato o nei quali lo hai posizionato. Se sei a portata di Bluetooth, ovvero in un raggio di circa 15 metri, puoi addirittura farlo suonare. Se sei molto distante puoi vedere l'ultima posizione nella mappa e quindi non avrai nessun problema. È robusto, compatto e impermeabile con certificazione di grado IP67. Inoltre include una batteria che dura fino a un anno e che potrai sostituire.

Fai alla svelta perché un'occasione del genere durerà pochissimo. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Smart tracker tag a soli 11,99 euro invece che 15,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.