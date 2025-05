Tagliaerba LawnMaster 24V: potenza e precisione per un prato impeccabile, in promozione su Amazon

Un concentrato di efficienza per il tuo giardino: il LawnMaster CLMF2434G rappresenta una scelta interessante per chi cerca praticità e funzionalità nella cura del prato. Proposto su Amazon a 195,49€, questo tagliaerba cordless si distingue per caratteristiche che puntano a semplificare e ottimizzare il lavoro all'aperto.

Tagliaerba professionale LawnMaster in promozione su Amazon: il best buy del giorno

La tecnologia alla base del LawnMaster CLMF2434G si esprime nella sua doppia batteria al litio Samsung da 24V e 4,0 Ah, che consente un utilizzo praticamente continuo. Mentre una batteria è in funzione, l'altra può essere ricaricata, eliminando inutili tempi morti. Grazie a questa configurazione, il dispositivo è ideale per superfici fino a 300 m², garantendo prestazioni stabili e affidabili.

Per quanto riguarda la gestione dei residui, il dispositivo offre due opzioni: la raccolta in un capiente cesto Redi-Bag da 32 litri, che arriva già montato e può essere facilmente ripiegato per occupare meno spazio, oppure la modalità pacciamatura, grazie a un accessorio incluso nella confezione. Entrambe le soluzioni sono pensate per semplificare le operazioni di pulizia e manutenzione.

Un ulteriore punto di forza è la gestione intelligente della potenza. Il motore del tagliaerba adatta automaticamente l'erogazione di energia in base alla densità dell'erba, incrementandola nei punti più fitti e riducendola dove possibile, per ottimizzare l'autonomia delle batterie. Questo sistema non solo migliora l'efficienza del lavoro, ma contribuisce anche a una maggiore durata delle batterie stesse.

La qualità del taglio è garantita da una lama in acciaio al carbonio, progettata per offrire risultati precisi e duraturi. La versatilità del LawnMaster è ulteriormente sottolineata dai sette livelli di altezza di taglio, regolabili tramite un'unica leva e compresi tra 20 e 70 mm. Questo permette di adattare il taglio alle diverse esigenze del prato e alle preferenze personali.

LawnMaster CLMF2434G è un prodotto indispensabile che vanta una combinazione di caratteristiche che lo rendono un alleato affidabile nella cura del giardino.

