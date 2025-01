Smart TV QLED da 40” di Hisense: super offerta a tempo limitato

Offerta a tempo limitato per la meravigliosa smart TV di Hisense; il modello 40E53NQT, con dimensione da 40 pollici, tecnologia QLED e funzionalità premium, è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 229,00€, con un 12% di sconto e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo di listino.

Smart TV di Hisense: tanta tecnologia ad un prezzo low-cost

Andiamo con ordine: la tecnologia QLED garantisce colori vividi e un contrasto migliorato, offrendo immagini nitide e dettagliate in Full HD (1920x1080). Il supporto HDR10 migliora ulteriormente la resa cromatica e la profondità, assicurando un’esperienza visiva coinvolgente, sia per film che per contenuti sportivi o gaming.

Grazie al pannello a 40 pollici, il televisore va benissimo per stanze di medie dimensioni, e si adatterà perfettamente a salotti, camere da letto o uffici. La Smart TV è alimentata dal sistema operativo VIDAA U6, noto per la sua velocità e semplicità d’uso.

L’interfaccia intuitiva permette di accedere rapidamente a tutte le app di streaming più popolari, come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+, offrendo una vasta gamma di contenuti on-demand.

Con il supporto per Alexa invece, sarà possibile controllare la TV con comandi vocali, rendendo l’esperienza ancora più comoda e interattiva. Il sistema audio con Dolby Atmos invece, serve per garantire un suono immersivo e di alta qualità, che amplifica l’esperienza di visione.

Comodissima la modalità Game Mode che riduce la latenza, ottimizzando le prestazioni per il gaming. Questo è il modello perfetto per gli appassionati di videogiochi. Il televisore è dotato di tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, compatibile con i segnali del digitale terrestre e satellitare più recenti.

Inoltre, la certificazione lativù assicura l’accesso a tutti i principali servizi di streaming e canali nazionali.

Con un design sottile e linee eleganti, la Hisense 40E53NQT si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico o a qualsiasi ufficio.

Pur appartenendo alla classe di efficienza energetica F, offre prestazioni bilanciate in termini di consumo e qualità e con un prezzo di soli 229,00€, rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un modello al top, grande e generoso, con uno sconto esagerato. L’offerta terminerà a breve.