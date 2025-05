Il tuo alleato per un caffè perfetto ogni mattina, oggi in promozione su Amazon per poche ore

La macchina del caffè di Tristar (modello CM-1246) è un’opzione interessante per chi cerca un prodotto di qualità a un prezzo accessibile. Con un design compatto e funzionalità studiate per soddisfare le esigenze quotidiane, si presenta come una scelta valida sia per l'uso domestico che per ambienti più dinamici come il campeggio. Con un costo di 15,19€, scontato del 37% rispetto al prezzo originale di 23,99€, questa macchina da caffè si distingue per il suo equilibrio tra efficienza e convenienza.

Macchina da caffè di Tristar: economica ma super versatile

Le dimensioni contenute e il peso di appena 870 grammi la rendono facilmente collocabile in qualsiasi ambiente, dal piano cucina agli spazi più ridotti.

Per garantire sicurezza e risparmio energetico, la macchina è dotata di uno spegnimento automatico che si attiva dopo 40 minuti di inattività. Con un consumo annuo di soli 5 Watt e un livello di rumorosità di 44 dB, rappresenta una scelta silenziosa ed economica per la routine quotidiana.

La Tristar CM-1246 è equipaggiata con un serbatoio da 0,6 litri e offre una potenza di 600W, che le permettono di preparare fino a sei tazze di caffè in tempi rapidi. Questa capacità la rende adatta sia a famiglie che a singoli consumatori con esigenze più frequenti. Tra le sue caratteristiche principali, spicca il sistema di mantenimento della temperatura, ideale per chi desidera gustare un caffè caldo anche dopo qualche minuto dalla preparazione.

Un altro punto di forza è il filtro permanente integrato, che elimina la necessità di utilizzare filtri di carta usa e getta. Questo non solo riduce i rifiuti, ma semplifica anche la manutenzione. Il sistema antigoccia è pensato per evitare fastidiose perdite quando si rimuove la caraffa, mentre i piedini antiscivolo garantiscono stabilità durante il funzionamento. L'indicatore del livello dell'acqua e l'interruttore on/off con spia luminosa completano il quadro di un prodotto pratico e user-friendly.

