AFFARE Rowenta: l’aspirapolvere senza sacco al 50% di sconto

Per chi cerca un dispositivo affidabile ed efficiente per la pulizia della casa, l’aspirapolvere Rowenta Compact Power XXL è la scelta da considerare. Specialmente per il suo prezzo: su Amazon è disponibile al 50% di sconto. Un ottimo compromesso, per un elettrodomestico che combina potenza e praticità in un design compatto e maneggevole.

Potentissimo e pratico da riporre

Dotato di un motore da 900W, questo modello senza sacco garantisce un’aspirazione potente mantenendo al minimo l’impatto sui consumi. Tra le caratteristiche tecniche principali, spicca il contenitore con una capacità di 2,5 litri, che consente di prolungare le sessioni di pulizia senza frequenti interruzioni per lo svuotamento.

Inoltre, il sistema di filtraggio a tre livelli cattura il 99,98% delle particelle di polvere, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria domestica. Per una maggiore praticità, il contenitore è facilmente removibile: ciò rende le operazioni di svuotamento semplici e rapide.

La libertà di movimento è un altro punto di forza del Rowenta Compact Power XXL. Con un cavo lungo 6,20 metri e un raggio operativo di 8,80 metri, è possibile pulire comodamente ampie aree senza dover cambiare presa elettrica. Nonostante le elevate prestazioni, il dispositivo si distingue per le sue dimensioni contenute, che lo rendono facile da riporre anche in spazi ridotti.

Il peso di 3,8 kg e una rumorosità di soli 69 dB contribuiscono a un’esperienza d’uso confortevole, ideale per chi cerca un elettrodomestico pratico e silenzioso. A completare il tutto, il design elegante in bordeaux dona un tocco di stile a questo strumento funzionale.

L'aspirapolvere Rowenta Compact Power XXL è accompagnato da due accessori che ne ampliano la versatilità, permettendo di affrontare con efficacia la pulizia di diverse superfici. Una scelta consigliata per chi desidera migliorare la routine di pulizia domestica con un prodotto di qualità e a un prezzo accessibile. Non perdere l’imperdibile offerta Amazon: acquistalo a soli 82,87€, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.