Questo è il robot aspirapolvere che pulisce casa mentre tu ti rilassi: oggi lo paghi pochissimo (-15%)

Con un prezzo di 118,99€, il Vexilar W7 rappresenta una soluzione completa e accessibile per chi cerca un dispositivo capace di combinare aspirazione potente e lavaggio efficiente. Disponibile su Amazon, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti si distingue per una serie di caratteristiche che ne fanno un valido alleato nella pulizia domestica.

Robot aspirapolvere Vexilar: imperdibile a questo prezzo

Dotato di una potenza di aspirazione di 4000Pa, il Vexilar W7 è progettato per affrontare senza difficoltà polvere, briciole e residui di peli di animali. Questa forza lo colloca ben al di sopra degli standard del mercato, garantendo risultati ottimali con un solo passaggio. L’autonomia di 120 minuti consente di coprire fino a 1200 piedi quadrati prima che il dispositivo torni automaticamente alla base di ricarica.

Il design intelligente del W7 si combina con un sistema integrato di aspirazione e lavaggio. Grazie al doppio serbatoio, è possibile scegliere tra tre livelli di umidità: asciutto, standard e intensivo. Questa versatilità lo rende adatto a ogni tipo di pavimentazione, dalle superfici più delicate in legno alle piastrelle robuste. Inoltre, il rilevamento automatico dei tappeti regola la potenza di aspirazione, garantendo una pulizia mirata e rispettosa delle superfici.

Per adattarsi a diverse esigenze, il robot offre tre modalità operative: la funzione automatica per una pulizia generale, un programma intensivo per le zone più sporche e una modalità perimetrale, ideale per raggiungere angoli e bordi difficili. Il tutto è gestibile tramite un’app dedicata, un telecomando o comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa, Google Home e Siri.

Se sei alla ricerca di un dispositivo che unisca tecnologia avanzata e convenienza, il Vexilar W7 potrebbe essere la scelta giusta. Acquistalo subito: è in sconto al prezzo speciale di 118,99€ su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.