Smart Speaker di Xiaomi al miglior prezzo su Amazon, oggi a meno di 25€

Lo smart speaker di Xiaomi con IR control è un dispositivo perfetto per la gestione della tua casa smart visto che dispone di Google Assistant integrato; grazie allo sconto del 52% sul prezzo di listino su Amazon, è ora disponibile al prezzo scontato di 24,07€

Questo altoparlante intelligente non solo offre un suono bilanciato e una riproduzione stereo, ma si trasforma anche in un centro di controllo per la tua abitazione.

Xiaomi Smart Speaker: a meno di 25€ è da prendere al volo

Grazie a Google Assistant integrato, si potrà controllare la casa intelligente, accedere a informazioni in tempo reale e gestire i dispositivi smart con semplici comandi vocali.

Basterà infatti dire "Hey Google" per regolare l’illuminazione, impostare timer, riprodurre musica o conoscere le previsioni del tempo.

Il trasmettitore IR (a infrarossi) integrato rende lo smart speaker di Xiaomi un vero centro di controllo per i device tradizionali, come TV, condizionatori o altri apparecchi dotati di comunicazione IR.

Dotato di un altoparlante potente e un design acustico ottimizzato, questo gadget di casa Xiaomi offre un suono bilanciato e una qualità audio ideale per la riproduzione musicale, podcast e chiamate in vivavoce.

Inoltre, la possibilità di sincronizzare più terminali per una riproduzione stereo arricchisce l’esperienza sonora. Il display LED integrato mostra l’ora in modo chiaro e discreto, rendendolo perfetto per posizionarlo in camera da letto, soggiorno o cucina.

La luminosità si regola automaticamente in base alle condizioni di luce, garantendo una visibilità ottimale senza disturbare.

Con il suo design minimalista ed elegante, Xiaomi Smart Speaker si integrerà perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Le dimensioni compatte lo rendono facile da posizionare anche in spazi ristretti, senza rinunciare a funzionalità e stile.

Con un prezzo di 24,07€ e uno sconto del 52%, questo dispositivo rappresenta un’opportunità unica per arricchire la tua casa con un prodotto smart e versatile, a un costo contenuto.