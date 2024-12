I migliori titoli Playstation del momento

Consolle di gioco che dagli anni Novanta fa vivere emozionanti avventure virtuali a bambini e ragazzi di tutte le età, la Playstation rappresenta uno dei regali più richiesti da persone di tutte le età. Per un pacchetto completo, Amazon ha selezionato una lista di videogiochi Sony perfetti per regalare i migliori momenti di svago ai più appassionati. Impossibile non inserirli nella nostra rubrica sui migliori prodotti sul mercato! Scopriamoli subito.

Spider-Man Miles Morales

Accompagna il nuovo eroe Miles Morales a seguire le orme del suo mentore Peter Parker con questo nuovo videogioco di Sony per Playstation 5. Nell’ultima avventura della serie della Marvel, scopri i nuovi poteri di Miles per raccogliere il testimone di Spider-Man e dimostrarsi all’altezza del suo ruolo. Segui il protagonista nel suo viaggio per capire che da grandi poteri derivano, però, anche grandi responsabilità.

The Last of Us Remastered

Riadattato per il sistema Playstation 4, l’edizione remastered di The Last of Us di Sony vanta personaggi in HD con una migliore giocabilità. Con i pacchetti mappe “Territori abbandonati" e “Territori riscattati”, immergono il giocatore in un'atmosfera di sopravvivenza, lealtà, amore e suspense tipici della saga. Esplora anche tu questo mondo post-apocalittico con questa nuova versione riadattata.

God of War

Sfruttando il potenziale di PS4 e PS4 Pro, questo videogioco di casa Sony regala più di 30 ore di gioco da vivere nei regni incontaminati del nord. God of War appassiona nuovi giocatori e i fan più affezionati grazie ad una narrazione intensa che contiene tutti gli elementi caratteristici della saga tra combattimenti e scontri memorabili.

Sackboy: A Big Adventure

Grazie al nuovo videogioco Sony per Playstation 5, puoi accompagnare l’iconico eroe Sackboy nelle sue avventure in un nuovo e gigantesco contesto 3D. Con nuove e più efficaci abilità, salva i pupazzi di pezza e salva il mondo per diventare il più celebrato degli eroi moderni.

FIFA 22

Non si poteva che concludere questa lista di consigli con FIFA 22, uno dei giochi più amati di sempre. Con la sua grafica sempre più realistica, Sony trasporta il giocatore direttamente sul campo, rendendo l'esperienza videoludica sempre più emozionante. Questo risultato è dovuto allo sviluppo della fantastica tecnologia di nuova generazione HyperMotion, che integra i dati motion capture avanzati dell'intera squadra con la tecnologia di apprendimento automatico. Il tutto per portare il gameplay di FIFA 22 al massimo delle sue prestazioni.

