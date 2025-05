Aspira e lava con un solo elettrodomestico: la scopa elettrica a METÀ PREZZO per poche ore!

Una scopa elettrica che aspira e lava, anche contemporaneamente: non è un sogno, ma la Bissell CrossWave OmniForce che ora è disponibile su Amazon a uno dei prezzi più bassi di sempre. Acquistala subito a 199,99€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino di 399€.

Tre modalità per pulire tutto, dai pavimenti duri ai tappeti

Tra i suoi punti di forza spicca la capacità di unire in un unico strumento la funzione di aspirazione e lavaggio, ideale per affrontare sia residui solidi che liquidi. Grazie a una potenza di aspirazione incrementata del 75% rispetto ai modelli precedenti, la scopa elettrica CrossWave OmniForce si rivela particolarmente efficace su diverse superfici, garantendo una pulizia profonda e accurata.

Il dispositivo è dotato di tre modalità operative: PowerVac per detriti asciutti, PowerMop per macchie umide e Turbo per le pulizie più impegnative. Questo consente di adattarsi con facilità a pavimenti duri sigillati e tappeti, rendendo il passaggio tra le modalità semplice e intuitivo. Inoltre, il sistema di autopulizia integrato riduce al minimo la manutenzione manuale, mantenendo il dispositivo sempre pronto all'uso.

Con un peso di soli 4,8 kg e dimensioni compatte, questa scopa elettrica è progettata per essere maneggevole e pratica in ogni ambiente. La tecnologia anti-ostruzione integrata evita che peli e fibre si accumulino sulla spazzola rotante, eliminando fastidiosi grovigli. Il serbatoio dell'acqua sporca, dalla capacità di 660 ml, è facilmente rimovibile per uno svuotamento rapido.

Un altro aspetto interessante è la batteria, che offre un'autonomia di 30 minuti e si ricarica completamente in appena 4 ore, un tempo più che sufficiente per le pulizie quotidiane di una casa di medie dimensioni. Inoltre, il livello di rumorosità contenuto, pari a soli 69 dB, rende l'uso del dispositivo meno invasivo.

L’aspirapolvere e lavapavimenti Bissell CrossWave OmniForce è coperto da una garanzia di 2 anni, un elemento che ne conferma la qualità e l'affidabilità. Grazie alla sua combinazione di funzionalità avanzate, design ergonomico e prezzo competitivo, rappresenta una scelta eccellente per chi desidera ottimizzare la gestione delle pulizie domestiche. Ora su Amazon è in offerta a un prezzo imperdibile: soltanto 199,99€, con uno sconto del 50% disponibile ancora per pochissime ore!

