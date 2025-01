SanDisk 64 GB Ultra USB 3.0: spazio e prestazioni al top per foto, video e documenti, in confezione doppia

Le unità flash USB 3.0 SanDisk Ultra da 64 GB, vendute in un pratico bundle da due pezzi, sono disponibili su Amazon a soli 16,48 euro, grazie a uno sconto del 33%. Con una velocità di trasferimento fino a 130 MB/s, queste chiavette USB sono la soluzione ideale per archiviare e trasferire file in modo rapido e sicuro.

Velocità di trasferimento eccezionale con le chiavette di SanDisk

Grazie alla tecnologia USB 3.0, queste unità offrono velocità di trasferimento fino a 130 MB/s, rendendo semplice e veloce il passaggio di documenti, foto, video o file di grandi dimensioni. Rispetto agli standard USB 2.0, le chiavette SanDisk Ultra garantiscono una maggiore efficienza, ideale per chi lavora con dati pesanti.

Con una capacità di 64 GB per unità, avrai a disposizione 128 GB complessivi per gestire i tuoi file personali, lavorativi o multimediali. Queste unità sono perfette per studenti, professionisti o semplici appassionati che desiderano archiviare e organizzare i propri contenuti in modo pratico.

Le chiavette sono piccolissime, perfette per essere trasportate in tasca, in borsa o nello zaino. La copertura retrattile protegge il connettore USB da polvere e danni, garantendo durata e affidabilità nel tempo.

Con il software SanDisk SecureAccess incluso, puoi proteggere i tuoi file sensibili con una password, assicurando una maggiore privacy e sicurezza, una funzione particolarmente utile per documenti riservati o informazioni personali.

Con il bundle da due unità e uno sconto del 33%, il prezzo di soli 16,48 euro rappresenta un'opportunità imperdibile per ottenere chiavette USB di qualità superiore. Che tu debba trasferire file rapidamente o semplicemente espandere lo spazio di archiviazione, queste unità SanDisk Ultra sono da comprare e avere sempre nel proprio zaino o in tasca. C’è la consegna rapida con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.