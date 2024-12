Philips Airfryer Serie 2000 in offerta a 59,99€: il regalo perfetto per chi ama cucinare in modo sano

Airfryer Philips Serie 2000 è la friggitrice più interessante del momento; si trova in offerta su Amazon a soli 59,99€, con spedizione gratuita e consegne celere in pochissimi giorni. Questo modello, nello specifico, è da ben 4,2 litri e offre una cottura più sana e veloce, grazie alla tecnologia RapidAir, che permette di ridurre il contenuto di grassi fino al 90%. Con un design elegante e funzionalità avanzate, l'Airfryer è la soluzione ideale per chi cerca uno strumento versatile e salutare in cucina.

Airfryer Philips Serie 2000: imperdibile per la tua cucina

La friggitrice PHILIPS Airfryer Serie 2000 è dotata di una capacità di 4,2 litri, ed è perfetta per cucinare porzioni abbondanti, non di meno è adatta a famiglie composte da 3 o 4 persone. Grazie alla tecnologia RapidAir, l’aria calda circola uniformemente all'interno del dispositivo, cuocendo i cibi in modo rapido e uniforme, senza necessità di aggiungere olio. Questo processo riduce significativamente il contenuto di grassi rispetto ai metodi di cottura tradizionali.

Con 13 opzioni di cottura e 9 funzioni preimpostate, Philips Airfryer permette di preparare una vasta gamma di piatti, dalle patatine fritte ai piatti più complessi come pollo arrosto e dolci. Il touchscreen digitale rende l'interfaccia facile da usare, permettendo di selezionare e regolare facilmente le impostazioni per ogni tipo di preparazione.

Una friggitrice ad aria ormai è indispensabile, ma il modello di Philips è un Must Have per chiunque desideri cucinare cibi sani ma senza rinunciare al gusto e alla qualità. Grazie alla sua tecnologia, l’elettrodomestico in questione riesce a ridurre i grassi fino al 90%, divenendo una scelta ideale per chi vuole un'alimentazione più equilibrata. Inoltre, il modello offre una facilità di pulizia grazie al cestello e al vassoio antiaderenti, che possono essere lavati facilmente. Il design compatto, con un colore nero elegante, lo rende anche un complemento perfetto per qualsiasi cucina. Con il suo potenza di 1500W, assicura tempi di cottura ridotti al minimo, così andrà benissimo anche per chi ha poco tempo a disposizione ma non vuole rinunciare ad un pasto sfizioso.

In definitiva, la friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 2000 è ora disponibile a 59,99€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo di listino. Non di meno, con la spedizione gratuita inclusa, l’acquisto diventa ancora più conveniente e c’è anche la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. Corri a prenderla adesso, l’offerta è a tempo limitato.