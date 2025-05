Trapano avvitatore con 20 accessori: 15% di sconto soltanto per oggi!

Un'offerta interessante per chi cerca un trapano avvitatore versatile e affidabile: il modello TEENO a batteria 21V è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato del 15%. Questo dispositivo, proposto a 33,92 euro invece di 39,99, si distingue per un insieme di caratteristiche tecniche che lo rendono ideale per lavori domestici e fai-da-te.

Una ricchissima dotazione di accessori

Il cuore di questo avvitatore è rappresentato dalle batterie al litio da 21V e 1.5Ah, progettate per garantire un'autonomia prolungata. Una delle peculiarità che ne migliorano l'usabilità è il tempo di ricarica ridotto a circa un'ora. La confezione include una batteria supplementare, così da non interrompere mai il lavoro. Perfetto per chi necessita di un supporto costante durante i progetti.

Tra i punti di forza del dispositivo spicca la flessibilità operativa. Il controllo della velocità avviene tramite la pressione sul grilletto e consente di scegliere tra due modalità: da 0-550 giri/min e da 0-1.550 giri/min. Inoltre, con le sue 18+1 impostazioni della coppia, è possibile adattarlo a diversi materiali e applicazioni, offrendo un'ampia gamma di utilizzi.

Progettato con attenzione alla durabilità, il l’avvitatore TEENO integra un sistema di ventilazione che previene il surriscaldamento durante l'uso intensivo. Il mandrino autoserrante da 10 mm permette di sostituire rapidamente gli accessori, mentre l'illuminazione LED incorporata facilita il lavoro in ambienti con scarsa visibilità. Con un peso di soli 1 kg e dimensioni compatte, è maneggevole e facile da trasportare, rendendolo adatto anche a chi lavora in spazi ristretti.

Un altro elemento che ne migliora la praticità è l'indicatore del livello di carica, utile per monitorare lo stato della batteria. Il gancio per cintura integrato rappresenta un dettaglio funzionale che agevola il trasporto durante i lavori. Inoltre, il kit fornito comprende ben 20 accessori, offrendo una soluzione completa sia per hobbisti che per professionisti che necessitano di un set versatile e pronto all'uso.

Dal punto di vista estetico, l'avvitatore si presenta con una combinazione cromatica nero-rosso che ne sottolinea il design moderno e funzionale. Con una potenza massima di 600 Watt e un voltaggio di 230V, si dimostra adatto a numerose applicazioni, grazie anche alla velocità regolabile e al sistema di sostituzione rapida delle punte. Acquista ora il trapano avvitatore a batteria TEENO in offerta a 33,92 euro e ottieni uno strumento pratico e affidabile per ogni esigenza.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.