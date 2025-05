Fontanella per gatti in acciaio inox: design elegante e funzionalità avanzate, non lasciartela sfuggire

La fontanella FEELNEEDY rappresenta una soluzione all’avanguardia per migliorare l’idratazione degli animali domestici, offrendo un’esperienza pratica e tecnologicamente avanzata. Attualmente disponibile con uno sconto del 52%, è acquistabile a 28,70€ invece di 59,96€, un’occasione interessante per chi desidera garantire acqua fresca e pulita ai propri amici a quattro zampe.

Fontanella FEELNEEDY: perfetta per i tuoi gatti

Tra le caratteristiche principali spicca l’ampia capacità di 4 litri, combinata con una ciotola in acciaio inox da 210 ml, ideale per mantenere l’igiene e facilitare la pulizia. Alimentata da una batteria al litio da 4000 mAh, questa fontanella offre un’autonomia senza fili di fino a 45 giorni, eliminando la necessità di collegamenti elettrici costanti. Questo dettaglio la rende perfetta per chi cerca una soluzione versatile e facile da posizionare in qualsiasi punto della casa.

Dal punto di vista della sicurezza, la funzione anti-secco protegge la pompa quando il livello dell’acqua scende sotto la soglia minima, evitando danni al dispositivo. Il design moderno, combinato con la facilità di manutenzione, rende questo prodotto un’aggiunta elegante e funzionale a qualsiasi ambiente domestico. Il serbatoio interno è facilmente rimovibile, semplificando le operazioni di riempimento e pulizia.

Il sistema di funzionamento si distingue per le tre modalità disponibili:

Modalità intelligente , con sensore di movimento che attiva il flusso d’acqua solo quando necessario, riducendo gli sprechi;

, con sensore di movimento che attiva il flusso d’acqua solo quando necessario, riducendo gli sprechi; Modalità temporizzata , che garantisce cicli di 15 secondi ogni quarto d’ora;

, che garantisce cicli di 15 secondi ogni quarto d’ora; Modalità continua, utilizzabile quando il dispositivo è collegato alla rete elettrica.

Un altro punto di forza è il sistema di tripla filtrazione, progettato per eliminare impurità e migliorare il gusto dell’acqua, offrendo agli animali domestici un’esperienza che si avvicina a quella naturale. La fontanella opera inoltre in modo estremamente silenzioso, con un livello di rumore inferiore a 35 decibel, ideale per mantenere un ambiente tranquillo sia per gli animali che per i loro proprietari.

Per chi cerca una soluzione pratica e innovativa per migliorare il benessere dei propri animali domestici, la fontanella FEELNEEDY rappresenta una scelta eccellente. Con un’offerta attualmente in corso, è il momento ideale per approfittare di questa offerta e portare a casa un prodotto che unisce tecnologia, praticità e design.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.