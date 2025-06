Naviga ovunque e senza limiti con il router portatile di TP-Link: oggi è anche in sconto (-11%)

Scopri come il router portatile TP-Link M7000 può rivoluzionare la tua connessione in mobilità, anche in vacanza.

Il router perfetto per le vacanze, e non solo

Un dispositivo che combina praticità e prestazioni, il TP-Link M7000 si presenta come una soluzione versatile per chi ha bisogno di una connessione stabile e veloce ovunque si trovi. Attualmente disponibile a un prezzo promozionale di 39,99 euro su Amazon, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino, rappresenta un'opzione economicamente vantaggiosa per molteplici utilizzi.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è la sua semplicità d'uso: basta inserire una SIM 4G per creare un hotspot Wi-Fi in grado di connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Che si tratti di laptop, smartphone, tablet o console di gioco, il TP-Link M7000 assicura una connessione stabile e condivisa, ideale per famiglie o piccoli gruppi di lavoro.

Grazie alla tecnologia 4G LTE Cat4, questo router garantisce una velocità di navigazione fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Prestazioni che lo rendono adatto non solo per attività quotidiane come la navigazione web e lo streaming, ma anche per esigenze più specifiche come il lavoro remoto o il gaming online.

Non di meno, è compatibile con tutti gli operatori telefonici italiani, inclusi i più recenti come Iliad, ho. Mobile e Kena. Prima dell'utilizzo, è sempre consigliabile verificare le impostazioni del PIN della SIM e i parametri APN del proprio gestore.

Dal punto di vista dell’autonomia, il router è dotato di una batteria da 2000 mAh, che offre diverse ore di funzionamento continuativo. Inoltre, il sistema intelligente di risparmio energetico spegne automaticamente il Wi-Fi dopo 10 minuti di inattività, prolungando così la durata della batteria e riducendo i consumi.

Approfittare dello sconto attuale significa scegliere un prodotto che coniuga tecnologia avanzata e convenienza. Oggi costa solo 39,99 euro, IVA inclusa su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.