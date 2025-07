Fai scorta di lame OneBlade, quelle originali: risparmi 15€ con l'offerta Amazon

Per chi utilizza regolarmente i rasoi Philips OneBlade, questo pacchetto di ricambi in offerta è la promozione del momento. Il kit include cinque lame originali con uno sconto del 31%: anziché 50,88 euro, le paghi soltanto 34,99 euro.

Ogni lama dura fino a quattro mesi

Il set proposto comprende cinque lame di ricambio Philips OneBlade Original, progettate per adattarsi a tutti i modelli delle serie OneBlade e OneBlade Pro. L’acciaio inossidabile di qualità superiore è uno dei cavalli di battaglia, scelto per assicurare una lunga durata e una resistenza ottimale. Il sistema di taglio integra una tecnologia veloce, supportata da un meccanismo di doppia protezione che rende la rasatura delicata su ogni tipo di pelle, anche quella più sensibile.

Un dettaglio che merita attenzione riguarda la versatilità delle lame: il design con rivestimento scorrevole e punte arrotondate consente di utilizzare il rasoio sia su pelle asciutta sia bagnata, con la possibilità di aggiungere schiuma o gel da barba per una maggiore scorrevolezza.

Ogni lama è stata sviluppata per offrire prestazioni ottimali fino a quattro mesi, considerando un utilizzo medio di due rasature complete a settimana. Per facilitare la manutenzione, è stato inserito un indicatore che segnala il momento in cui è necessario sostituire la lama: in questo modo si evita il rischio di rasature poco efficaci o di eventuali irritazioni cutanee dovute a una lama ormai consumata.

Scegliere il kit di lame di ricambio originali Philips OneBlade significa affidarsi a un prodotto che mette al centro la qualità dei materiali: fai scorta per il tuo rasoio con uno sconto del 31% su Amazon.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.