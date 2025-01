Masterizza film, dati e molto altro: approfitta dello sconto speciale del 50% su Amazon

Il supporto Blu-Ray di ORICO è un dispositivo portatile per la lettura e scrittura di CD, DVD e Blu-Ray, e si trova su Amazon al prezzo di 45,00 euro, grazie a un coupon del 50% sul prezzo di listino. Con una compatibilità versatile, velocità di trasferimento elevate e la possibilità di lavorare con M-DISC, è lo strumento ideale per archiviare dati o goderti contenuti in alta qualità.

Prestazioni Blu-Ray avanzate con il gadget di ORICO

Questa unità esterna supporta dischi Blu-Ray fino a 50GB, consentendoti di archiviare grandi quantità di dati su un unico disco. È perfetta per backup, film in alta definizione o progetti multimediali, offrendo una qualità di lettura e scrittura impeccabile.

Non di meno, è compatibile con CD, DVD e Blu-Ray, assicurandoti così una versatilità senza pari. Con la possibilità di masterizzare dati su dischi e leggere contenuti con alta precisione, si adatta a una vasta gamma di esigenze, sia personali che professionali.

Dotata di porte USB 3.0 e Type-C, questa unità garantisce velocità di trasferimento dati elevate, fino a 5 Gbps, e una connessione stabile. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi laptop, desktop e tablet, sia Windows che macOS.

Grazie al supporto M-DISC potrai archiviare dati per decenni senza preoccuparti di perdite o deterioramenti. Questa tecnologia è ideale se devi conservare documenti importanti, foto e video di valore.

Infine, è piccolo e compatto e sta bene anche in uno zainetto se lo vuoi portare in giro e in più è facilissimo da utilizzare: è plug-and-play, eliminando la necessità di installare software aggiuntivi. Basta collegarlo al tuo computer per iniziare a usarlo immediatamente.

Grazie al coupon del 50%, l’unità Blu-Ray di ORICO è disponibile a soli 45,00 euro, un prezzo incredibile per un dispositivo di questa qualità e versatilità. C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime.