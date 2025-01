Mai più telefoni scarichi con il powerbank da 20.000 mAh in offerta su Amazon

Il powerbank di Nobis da 20000mAh è un caricabatterie portatile versatile e ad alte prestazioni, è disponibile su Amazon al prezzo di 27,74 euro, grazie a un coupon del 25% e uno sconto del 5%. Vanta una capacità elevatissima, gode della ricarica rapida e ha anche design elegante; è il compagno ideale per i tuoi spostamenti quotidiani e per i viaggi.

Potenza da 20000mAh per una lunga autonomia

Con una capacità di 20000mAh, il powerbank in questione assicura diverse ricariche complete per smartphone, tablet e altri dispositivi. È perfetto per viaggi, spostamenti quotidiani o situazioni di emergenza, offrendoti energia ovunque tu sia. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida da 45W, può alimentare anche dispositivi ad alto consumo, come laptop compatibili con USB-C, in tempi ridotti.

Non di meno, il design con 4 porte di ricarica (1 USB-C e 3 USB-A) ti consente di collegare e caricare più dispositivi contemporaneamente. È la soluzione ideale per chi ha molti gadget o per condividere la carica con amici e familiari. Il display digitale a LED invece, serve per mostrare con precisione il livello di carica residua, permettendoti di sapere sempre quanta energia è disponibile; si tratta di una funzione utile per evitare sorprese quando sei in giro.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui MacBook, PC Windows, smartphone Apple, Android, Nintendo Switche non solo. Infine, è compatto e leggero, comodo da portare in borsa nello zaino senza occupare troppo spazio.

A soli 27,74 euro, con coupon del 25% applicato, questo power bank offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo su Amazon; c’è la consegna celere con Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di fartelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.