Lo speaker Bluetooth Marshall impermeabile e portatile con 100€ di SCONTO su Amazon

Se stai cercando un altoparlante Bluetooth che combini un design distintivo con prestazioni audio di alta qualità, il Marshall Middleton potrebbe essere la scelta ideale. Grazie a un'offerta attualmente disponibile, puoi acquistarlo a 199,99€, con un risparmio significativo del 33% rispetto al prezzo originale di 299€ (e che si traduce quindi in ben 100€ di sconto). Questo modello si distingue per una serie di caratteristiche tecniche e stilistiche che lo rendono unico nel suo genere.

Audio di altissima qualità, impermeabile e sostenibile

L’altoparlante Marshall è progettato per offrire un'esperienza sonora avvolgente grazie alla tecnologia True Stereophonic. Questo sistema esclusivo di Marshall garantisce un suono multidirezionale che avvolge l'ascoltatore, indipendentemente dalla posizione rispetto all'altoparlante. È una soluzione ideale sia per momenti di relax a casa che per eventi all’aperto, assicurando una qualità audio sempre impeccabile.

Dal punto di vista del design, il Marshall Middleton non delude. Con la sua combinazione di colori nero e ottone, richiama lo stile iconico degli amplificatori che hanno reso celebre il marchio. Inoltre, è progettato per resistere alle condizioni più difficili: la certificazione IP67 lo rende resistente a polvere e acqua, garantendo durabilità anche in situazioni impegnative.

Un altro punto di forza è l'autonomia della batteria, che raggiunge oltre 20 ore di riproduzione continua. Quando la batteria si esaurisce, il tempo di ricarica è ridotto a sole 4,5 ore, permettendoti di tornare rapidamente a goderti la tua musica preferita. La funzionalità Stack, inoltre, consente di collegare più altoparlanti Marshall, creando un sistema audio ancora più potente per occasioni speciali.

Nonostante le sue dimensioni compatte e un peso di soli 1,8 kg, l’altoparlante è ricco di dettagli tecnici che ne migliorano l'usabilità. La connettività Bluetooth assicura una compatibilità universale con dispositivi moderni, mentre il design ergonomico include un pratico cinturino da trasporto rimovibile che lo rende facilmente trasportabile.

Marshall ha inoltre prestato particolare attenzione alla sostenibilità. Il 55% della struttura del modello Middleton è realizzata con plastica riciclata post-consumo, e il dispositivo è privo di PVC, un ulteriore passo verso la riduzione dell'impatto ambientale. Questo approccio rende l’altoparlante non solo un prodotto tecnologico avanzato, ma anche una scelta consapevole per chi desidera ridurre il proprio impatto ambientale.

Grazie alla combinazione di qualità audio, design raffinato e attenzione alla sostenibilità, questo altoparlante rappresenta un'opzione eccellente per chi cerca un prodotto completo e affidabile. Acquista il Marshall Middleton a soli 199,99€, con uno sconto di ben 100€.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.