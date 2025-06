Vialetto illuminato senza fili: tre faretti solari LED in sconto lampo del 32%

Se stai cercando una soluzione per illuminare il tuo giardino o altri spazi esterni con un occhio al risparmio e alla sostenibilità, i faretti solari LOTMOS sono una proposta interessante. Al momento, è possibile acquistare una confezione da tre su Amazon a un prezzo scontato di 23,01 euro, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino. Questo li rende particolarmente competitivi, soprattutto considerando le loro caratteristiche tecniche e funzionali.

Impermeabili e resistenti, con pannello solare efficiente

I faretti LOTMOS si distinguono per una tecnologia avanzata che combina efficienza e praticità. Ogni unità è dotata di ben 72 LED ad alta luminosità, progettati per offrire un’illuminazione potente e uniforme. Grazie alla batteria integrata da 1500mAh, questi faretti garantiscono un’autonomia che può arrivare fino a 30 ore in modalità a bassa intensità, 16 ore in modalità media e 8 ore alla massima potenza. Questa flessibilità li rende adatti a diverse esigenze, dal semplice abbellimento di un giardino alla creazione di percorsi illuminati per eventi o decorazioni festive.

Un altro punto di forza è l’efficienza dei pannelli solari, realizzati in silicio policristallino, che riescono a convertire la luce solare in energia con un’efficienza del 20%. Questo significa che i faretti possono funzionare in modo ottimale anche in condizioni di illuminazione moderata, rendendoli ideali per tutte le stagioni e situazioni climatiche. La loro resistenza agli agenti atmosferici è certificata IP67, garantendo una protezione affidabile contro pioggia, neve e temperature estreme.

La versatilità di installazione è un altro elemento che li rende particolarmente pratici. Il design 2-in-1 consente di posizionarli sia su pareti che direttamente nel terreno grazie ai picchetti inclusi. Questa caratteristica permette di utilizzarli per valorizzare elementi del paesaggio come alberi e muri o per illuminare vialetti e spazi di passaggio.

Realizzati in ABS ad alta resistenza e dotati di un design antiappannamento, i faretti LOTMOS sono pensati per durare nel tempo, offrendo una soluzione affidabile ed esteticamente gradevole per l’illuminazione esterna. Con queste caratteristiche, rappresentano un’opzione ideale per chi desidera combinare estetica, funzionalità ed ecologia.

Grazie alla loro efficienza energetica e alla facilità di installazione, i faretti LOTMOS sono un investimento intelligente per migliorare i tuoi spazi esterni in modo sostenibile. Acquistane tre su Amazon con uno sconto del 32%!

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.