Lagostina Ingenio Mineralis Eco: set di padelle antiaderenti a soli 59,99€

Il Lagostina Ingenio Mineralis Eco, un set di padelle antiaderenti realizzate in alluminio 100% riciclato, è in offerta su Amazon al prezzo scontato di 59,99€, con un 33% di sconto. Questo bundle, pratici ed ecosostenibile, è una scelta perfetta per chi desidera strumenti da cucina versatili e di qualità. Avrete accesso alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata e potrete beneficiare della consegna celere in meno di 24 o 48 ore dall’ordine.

Il set di padelle di Lagostina Ingenio Mineralis Eco è in offerta

Comprende due padelle di 24 cm e 28 cm di diametro, accompagnate da un manico removibile, che permette di risparmiare spazio e rendere il set facile da riporre e il manico è progettato per agganciarsi saldamente alle padelle. Sono realizzate in alluminio 100% riciclato, e il rivestimento antiaderente Mineralis Eco assicura una cottura uniforme e sana, riducendo la necessità di utilizzare oli o grassi.

Le padelle sono compatibili con tutti i piani cottura, inclusi quelli a induzione, grazie alla base progettata per una distribuzione uniforme del calore. Questo garantisce risultati ottimali, sia per cotture rapide che per ricette più elaborate.

La struttura resistente serve per prevenire le deformazioni anche alle temperature elevate, offrendo una lunga durata nel tempo. Il rivestimento antiaderente semplifica la cottura e rende la pulizia un gioco da ragazzi: basta un panno umido o una rapida passata sotto l’acqua per eliminare residui.

Non di meno si possono anche lavare in lavastoviglie. Il manico removibile rende le padelle adatte non solo alla cottura sul piano cottura, ma anche al forno.

Su Amazon il set Lagostina Ingenio Mineralis Eco a 59,99€ è il best buy del giorno, un’opportunità imperdibile se avete intenzione di arricchire la vostra cucina con strumenti versatili, durevoli e rispettosi dell’ambiente. C’è la consegna celere con il servizio di Prime e potrete beneficiare della garanzia di due anni con garanzia dedicata.