Il tuo nuovo portatile per lo studio e l’università (è un Acer), lo paghi pochissimo su Amazon

Acer Aspire 5 è un notebook ideale per tutte le attività; il modello in questione è l’A515-57G, ed è perfetto per la produttività, per l’intrattenimento e anche il gaming leggero; è disponibile su Amazon al prezzo di 618,92€, grazie a uno sconto del 17%. Non di meno ha anche un design elegante e una scheda tecnica potente; offre prestazioni eccellenti per tutti gli utenti.

Il PC portatile di Acer adatto a tutti

Sotto la scocca del dispositivo c’è un processore Intel Core i5-1235U, con 10 core e 12 thread che offre prestazioni al top anche durante il multitasking.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2050 con 4 GB di memoria GDDR6 serve per gestire lavori grafici, flussi di video editing e perfino giochi a tripla A con facilità.

Con 16 GB di RAM DDR4, l’Aspire 5 assicura una gestione rapida delle applicazioni e una fluidità eccellente nelle attività quotidiane. Il disco SSD PCIe NVMe da 512 GB offre spazio di archiviazione veloce e abbondante per file, documenti e giochi.

Il display IPS Full HD da 15.6 pollici invece, dai colori vividi e dagli angoli di visione ampi, rende il laptop perfetto per lo streaming, il lavoro grafico o semplicemente per godersi contenuti multimediali.

La tastiera retroilluminata è ideale per lavorare anche in ambienti con poca luce. Con Windows 11 Home preinstallato, il notebook offre un’esperienza moderna, con funzionalità di ultima generazione con Copilot.

Infine, è dotato di una gamma completa di porte: USB-C, HDMI, USB-A e Wi-Fi 6.

A soli 618,92 euro, questo laptop di fascia media rappresenta un’eccellente opportunità per chi cerca un device potente e versatile a un prezzo accessibile, grazie a uno sconto esagerato del 17% e c’è anche la consegna celere e immediata con il servizio di Prime.

In più, potrai beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore.