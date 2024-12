Il regalo perfetto per i giovani atleti: la giacca da calcio Adidas a soli 23,99€! (Sconto 40%)

La giacca Adidas Squadra 21 Training per bambini e ragazzi è un prodotto imperdibile che oggi costa pochissimo su Amazon: di fatto, è disponibile al prezzo di 23,99€, con uno sconto del 40% sul valore di listino. È il regalo perfetto da fare ad un giovane appassionato di calcio o, perché no, anche a chi desidera un indumento caldo, tecnico e versatile con cui allenarsi e andare in palestra.

Giacca adidas Squadra 21 Training, la scelta ideale per i giovani atleti

Questa giacca sportiva è molto confortevole , soprattutto durante gli allenamenti. Nello specifico, è realizzata in 100% poliestere riciclato, e questo è utile perché contribuisce a godere di un prodotto sì funzionale e di design, ma anche sostenibile visto che strizza l’occhio all’ambiente.

Il tessuto incorpora la tecnologia AEROREADY, che assorbe l'umidità, mantenendo la pelle asciutta anche durante l'attività fisica più intensa.

La giacca presenta un taglio aderente (slim fit) che assicura una vestibilità confortevole senza limitare i movimenti di chi la indossa. Le maniche lunghe con polsini rinforzati invece, servono per offrire resistenza all'usura quotidiana, anche durante gli allenamenti più impegnativi. Infine, le tasche con zip permettono di custodire in sicurezza piccoli oggetti personali.

Ideale per il calcio si adatta anche ad altre attività sportive e al tempo libero. Ha un look semplice ma senza tempo, e si abbina perfettamente con gli altri capi d’abbigliamento, dai pantaloni della tuta ai jeans della vita di tutti i giorni; è la scelta più versatile per tutti i giovani atleti.

La giacca di Adidas è disponibile in varie taglie per bambini e ragazzi, ideale per diverse fasce d'età. Attualmente, la trovi su Amazon, ed è proposta al prezzo scontato di 23,99€, con una riduzione del 40% rispetto al prezzo di listino.

Le spese di spedizione sono incluse nell'offerta, quindi non puoi assolutamente lasciartela sfuggire. Corri a prenderla, la consegna è celere e immediata con il servizio di Prime; non dimenticare che, in caso di eventuali problematiche, potrai usufruire del reso gratuito fino al 6 gennaio 2025.