Il Garmin Instinct 2X Solar è lo smartwatch dalla batteria infinita: acquistalo al minimo storico

Garmin è un punto di riferimenti nel mercato degli smartwatch, forte delle sue proposte robuste e, ovviamente, dal cuore tech. Particolarmente gettonato è l'Instinct 2X Solar, un modello rugged da 50mm con ricarica solare, funzioni per il monitoraggio della salute e del fitness, e anche una torcia LED.

Oggi la versione Whitestome, molto gradevole con il suo look bianco e nero, è scontata del 25% su Amazon e puoi dunque acquistarla a 299,99 euro. È il nuovo minimo storico, e la consegna è completamente gratuita per tutti coloro che sono abbonati a Prime.

Lo smartwatch Garmin a ricarica solare è per chi desidera una vita più sana e attiva

Il Garmin Instinct 2X Solar non passa inosservato con il suo design robusto, pensato per resistere alle sfide di ogni giorno e alle avventure più estreme (è impermeabile fino a 10 ATM, ndr). La sua cassa da 50 mm, realizzata con materiali resistenti, protegge il cuore tecnologico dello smartwatch, mentre il cinturino, anch'esso robusto ma confortevole, assicura sempre una vestibilità sicura. La sua estetica è quella di un orologio rugged, simile a quella dei ben noti G-SHOCK.

Il display da 1,1 pollici permette una visualizzazione chiara e leggibile in diverse condizioni di luce, rendendo facile la consultazione dei dati anche durante l'attività fisica all'aperto, in pieno giorno. Tra le caratteristiche distintive di questo modello c'è la torcia LED integrata, utile invece in situazioni in cui l'illuminazione scarseggia.

Altro elemento di spicco è la ricarica solare, una soluzione che permette di prolungare notevolmente l'autonomia della batteria: in condizioni di utilizzo normale, e con una buona esposizione alla luce solare, questo smartwatch può vantare un'autonomia praticamente illimitata.

Tra i punti d forza dello smarwatch corazzato di Garmin c'è anche il GPS multibanda, che, grazie alla connessione a più sistemi di navigazione satellitare, assicura una localizzazione precisa e affidabile anche in ambienti dove il tracciamento non è così semplice, come i boschi.

Per quanto riguarda invece sport e benessere, le funzionalità di monitoraggio della salute sono complete e includono il rilevamento della frequenza cardiaca, la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio del sonno e il rilevamento dello stress, mentre per l'attività fisica è possibile fare affidamento su profili attività precaricati per corsa, ciclismo, pilates e tanti altri sport ancora.

Utile infine il supporto di Garmin Pay, servizio per effettuare effettuare pagamenti contactless in modo semplice e sicuro. Il tutto direttamente dal proprio polso.

Il Garmin Instinct 2X Solar è quindi un dispositivo a tutto tondo che, grazie alla promozione, diventa ancora più conveniente: accaparratelo ora per soli 18€ su Amazon.