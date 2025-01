Hub USB-C 6 in 1 al minimo storico su Amazon: essenziale per tutti i portatili

È il momento giusto per acquistare un nuovo Hub USB-C 6 in 1 in modo da "trasformare" la porta USB-C del proprio portatile Windows, del MacBook o di qualsiasi altro dispositivo andando ad aggiungere molte più porte.

Con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare UGREEN Revodok 1061, uno dei più completi Hub-C sul mercato, con un prezzo scontato di appena 25 euro, che rappresenta anche il nuovo prezzo minimo storico per questo modello.

Grazie a questo dispositivo, da una sola porta USB-C è possibile ottenere ben 6 porte aggiuntive aggiungendo il collegamento Ethernet, una HDMI, una USB-C con Power Delivery da 100 W e tre porte USB-A 3.0.

Per completare l'acquisto dell'Hub è sufficiente premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e rappresenta l'occasione giusta per poter mettere le mani su di un Hub 6 in 1 a un prezzo davvero ottimo.

Hub USB-C 6 in 1: su Amazon c'è l'offerta giusta

UGREEN Revodok 1061 è un ottimo Hub USB-C 6 in 1. Basta collegarlo alla porta USB-C del proprio dispositivo per poter aggiungere una porta HDMI, per un'uscita video in 4K a 30 Hz, una porta Ethernet, che supporta connessioni fino a 1 Gigabit, tre porte USB-A 3.0 e una porta USB-C, che sostituisce la porta USB-C in cui è stato inserito l'Hub andando a supportare anche il Power Delivery fino a 100 W.

Si tratta, quindi, di un piccolo dispositivo che può garantire la massima flessibilità per il proprio portatile (ma è utilizzabile anche su smartphone, sui nuovi iPhone con USB-C, sugli iPad e altro ancora).

Grazie all'offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare UGREEN Revodok 1061 con un prezzo scontato di 25,49 euro. Il modello è ora proposto al prezzo minimo storico. Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto e poi aggiungere il prodotto al carrello.