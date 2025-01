Hisense rivoluziona il tuo salotto: le migliori smart TV 4K dal 32’’ al 100’’ per un home cinema da sogno

Se oggi desideri una nuova smart TV premium per il tuo salotto o il tuo ufficio, che sia bella ma funzionale, ricca di funzionalità di ultima generazione, che si sposi bene con il tuo arredo, la soluzione è una e una sola: se acquista un prodotto di Hisense sarai sicuro di aver fatto la scelta giusta. Di fatto, il marchio asiatico offre una serie di dispositivi, adatti a tutte le tasche e a tutte le esigenze. Noi abbiamo selezionato per te ben sette modelli ; se sei interessato, ti consigliamo di prenderli in considerazione per il tuo prossimo acquisto.

Hisense da 32” 32E43KT: essenziale, ma completa

Il modello 32E43KT è la scelta perfetta per chi cerca una smart TV compatta ma potente. Con un display HD da 32 pollici , garantisce immagini nitide e colori vividi, ideali per guardare film, serie TV o giocare con una console. Il sistema operativo VIDAA U6 assicura un'interfaccia intuitiva e veloce, con accesso immediato a Netflix, YouTube, Prime Video e molto altro.

La Game Mode invece, riduce la latenza per un'esperienza di gioco più fluida, mentre i comandi vocali Alexa permettono di gestire la TV senza telecomando. Con il 32% di sconto, è disponibile su Amazon a soli 169,00€ .

Hisense 40” QLED: il giusto compromesso per le camere da letto

Il modello da 40” (codice 40A5KQ) è un prodotto che offre una qualità visiva superiore grazie alla tecnologia QLED e alla risoluzione FullHD , così potrai godere di colori intensi e contrasti ottimizzati per un'esperienza cinematografica immersiva. C'è il sistema operativo VIDAA U6 per una navigazione fluida tra le principali app di streaming multimediale. Con la USB Type-C potrai aumentare la versatilità connettendo la TV con dispositivi esterni.

C'è il supporto ad Alexa per di controllare la TV con la voce. Dulcis in fundo, comodissima la Double Position Stand, per farla adattare perfettamente a qualsiasi scenario domestico e d'ufficio. Su Amazon costa 299,00€ , un investimento perfetto per una camera da letto o una cucina.

Hisense da 43”: l'entry level per il tuo salotto, con risoluzione 4K

Parliamo ora del modello 43E77KQ ; si tratta di una smart TV con risoluzione 4K e tecnologia QLED . La dimensione è da 43 pollici che porta il tuo intrattenimento a un livello superiore. Grazie alla tecnologia Quantum Dot , è capace di offrire una resa cromatica straordinaria con oltre un miliardo di sfumature per immagini più realistiche.

Il supporto al Dolby Vision e all'HDR10+ assicura neri più profondi e dettagli luminosi ottimizzati, perfetti per godersi film e serie in altissima qualità. Invece, con la Game Mode PRO Plus potrai ridurre la latenza e migliorare la fluidità nei videogiochi. Classico sistema VIDAA U6 all'interno del software per controllare il menù della TV. C'è Alexa, come sempre e VIDAA Voice. Oggi la paghi soltanto 299,00€ con il 18% di sconto su Amazon.

Hisense da 50”: la fascia alta si fa interessante

Concentriamoci ora sul modello da 50” (50E63NT): qui troviamo un pannello 4K Ultra HD da che offre immagini degne di una qualità cinematografica; è una TV perfetta per vedere film, serie TV, partite ed eventi sportivi in ​​un modo innovativo, grazie anche al Dolby Vision di nuova generazione. Neri saturi e contrasti ben delineati con l'HDR10+.

Non manca il DTS Virtual:X per un audio immersivo che avvolge l'ambiente. La Game Mode Plus serve per i gamers: un'esperienza di gioco più fluida con tempi di risposta ridotti. In questo modello troviamo il sistema operativo VIDAA U7, compatibile come sempre, con Alexa e VIDAA Voice, offre il massimo della comodità. Su Amazon è disponibile a 329,00€ , spedizione inclusa.

Hisense: con il modello da 55” arriva il mini LED

Con il modello da 55” (55U72NQ) ci troviamo di fronte ad un vero e proprio capolavoro: una qualità d'immagine superiore e prestazioni veramente al top. Con la tecnologia Mini-LED, la retroilluminazione garantisce neri più profondi e un contrasto migliorato, mentre il supporto al Dolby Vision IQ e all'HDR10+ Adaptive, il dispositivo ottimizza i dettagli in qualsiasi condizione di luce.

Questa è una TV perfetta per il gaming tramite dei 144Hz della Game Mode PRO ; i titoli sparatutto e di corse automobilistiche assicureranno una fluidità estrema e un input lag ridotto al minimo. Il sistema operativo VIDAA U7 invece, rende la navigazione una prova di principiante, con il supporto a Alexa e VIDAA Voice per il controllo vocale. La puoi comprare su Amazon a 599,00€ , con il 33% di sconto.

Hisense da 65” mini LED 4K: la miglior scelta per chi desidera il top

Se desideri una smart TV premium, il modello da 65” (65U8NQ) è ciò che devi acquistare oggi. Vanta la tecnologia Mini-LED, offre un contrasto eccezionale e neri profondi, così amerai ogni contenuto riprodotto sul monitor. Non manca il solito supporto al Dolby Vision IQ e anche qui, come sul modello da 55”, c'è il refresh rate a 144Hz e la Game Mode PRO.

Una piccola chicca: qui l'audio immersivo è garantito dal sistema Dolby Atmos Multi Channel 2.1.2 , che regala un suono avvolgente e cinematografico. Con il sistema operativo VIDAA U8 , Alexa integrato e il controllo vocale VIDAA Voice , avrai tutto a portata di voce. Su Amazon è disponibile a 1060,95 € con il 18% di sconto. Un vero gioiello per gli amanti dell'intrattenimento. Costa tanto, ma la qualità è veramente superlativa.

Hisense da 100”: gigante è dire poco, semplicemente il prodotto più esclusivo

Il Hisense 100E7NQ PRO è un televisore esclusivo, pensato per chi vuole portare il cinema direttamente a casa. Con un imponente schermo QLED 4K da 100 pollic i, questo modello offre un'esperienza visiva senza compromessi, grazie alla tecnologia HDR10+ Adaptive e Dolby Vision IQ , che ottimizzano luminosità e colori in ogni scena. Il refresh rate a 144Hz e la modalità Game Mode PRO lo rendono perfetto anche per il gaming, ovviamente. È il pannello ideale da abbinare ad una console di ultima generazione.

C'è il suono Dolby Atmos 2.1 che serve per creare un ambiente audio avvolgente. Ottimo il comparto smart grazie al sistema operativo VIDAA U7, ad Alexa integrata e al controllo vocale.

Questo modello è una vera rarità, destinato agli appassionati più esigenti. Su Amazon è disponibile a 1799,00€ , un investimento per un intrattenimento di lusso.

Hisense è un marchio affidabile e innovativo nel settore delle smart TV, visto che offre soluzioni praticamente per ogni esigenza e per tutte le tasche. Qualunque sia la tua scelta, con il dispositivo Hisense, sarai sicuro di aver fatto un investimento intelligente per il tuo intrattenimento domestico.