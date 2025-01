Espandi lo spazio di archiviazione con SanDisk Extreme: ideale per smartphone, tablet e action cam

La SanDisk Extreme da 128 GB è microSDXC perfetta per i videomaker e i fotografi; oggi su Amazon la trovi con un sconto del 56%, e costa soltanto 20,90 euro. Questa scheda di memoria ad alte prestazioni è perfetta per chi cerca velocità, capacità e affidabilità in un unico prodotto, ed è perfetta per essere utilizzata in device come smartphone, action cam, droni e fotocamere.

SanDisk Extreme da 128 GB: mai più senza

Con una velocità di lettura fino a 160 MB/s e scrittura fino a 90 MB/s, questa microSD garantisce trasferimenti rapidi e fluidi, rendendola ideale per registrazioni in 4K Ultra HD o per scattare foto in modalità burst. La sua classe di velocità UHS-I, U3 e V30 assicura prestazioni elevate per applicazioni che richiedono grande larghezza di banda, come video ad alta risoluzione o giochi avanzati.

La scheda è classificata A2 App Performance, ottimizzata per migliorare le prestazioni delle app sui dispositivi mobili. È la scelta perfetta per chi desidera espandere la memoria del proprio smartphone o tablet senza rallentamenti, garantendo un’esperienza d’uso fluida.

Incluso nella confezione c’è l’adattatore SD, che amplia la compatibilità a dispositivi che utilizzano il formato SD standard, come laptop e fotocamere. Inoltre, il software Rescue Pro Deluxe incluso ti permette di recuperare file eliminati accidentalmente, assicurando una protezione extra per i tuoi dati. Può resistere a condizioni estreme: è resistente all'acqua, agli urti, ai raggi X e funziona in un ampio intervallo di temperature.

Con un prezzo di soli 20,90 euro, questa microSD offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile. La capacità di 128 GB assicura spazio sufficiente per migliaia di foto, ore di video e numerose app, rendendola una soluzione versatile per ogni esigenza. Approfitta di questa offerta su Amazon per portare a casa un prodotto best buy. C’è la spedizione celere e gratuita con Prime.