Proteggi la tua casa con la telecamera smart più venduta su Amazon: coupon FOLLE del 10% al checkout

La telecamera da esterni di Codnida ti offre una protezione avanzata per la casa grazie alla visione a 360°, perfetta per monitorare l’ambiente in ogni momento. Ha un sensore da 3 Megapixel con risoluzione 2K, ed è dotata di tracciamento automatico, della visione notturna e ha anche un allarme sonoro e luminoso. Approfitta dello sconto: si trova su Amazon a 37,33€, applicando il coupon del 10%.

Telecamera di sorveglianza Codnida 2K in offerta su Amazon a 37,33€

Questa telecamera PTZ (Pan-Tilt-Zoom) offre una copertura completa grazie alla rotazione orizzontale a 355° e verticale a 90°, eliminando i punti ciechi. La risoluzione 2K da 3MP assicura immagini nitide e dettagliate, permettendoti così di identificare chiaramente persone, veicoli o oggetti.

Grazie alla funzione di tracciamento automatico, può seguire i movimenti in tempo reale, inviando notifiche sullo smartphone in caso di attività sospette. L’allarme sonoro e luminoso integrato aiuta a dissuadere eventuali intrusi, attivandosi automaticamente o manualmente tramite l’app.

Dotata di LED a infrarossi e luci bianche, garantisce un’eccellente visione notturna a colori, con un raggio d’azione fino a 30 metri. Anche in assenza di luce, i dettagli rimangono chiari e precisi. Si collega facilmente al Wi-Fi, offrendo una trasmissione fluida dei video. Il design impermeabile IP66 la rende resistente a pioggia, neve e polvere, ideale per l’uso in giardini, ingressi e cortili.

I video possono essere salvati su scheda microSD fino a 128 GB (non inclusa) o tramite il servizio di cloud, garantendo un accesso sicuro e continuo alle registrazioni.

Grazie al coupon del 10%, la telecamera Codnida con modem Wi-Fi 2K si può acquistare su Amazon a 37,33€; si tratta di un’opportunità conveniente per chi cerca un dispositivo di sicurezza con tantissime funzionalità smart. Cosa aspetti? Approfitta adesso dell’offerta e non pensarci troppo: a questa cifra è imperdibile e ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo.