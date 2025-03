Localizzatore GPS per auto e moto: un affare su Amazon a questo prezzo

Il localizzatore GPS per auto, moto e altri veicoli del marchio Salind è una soluzione molto interessante in offerta oggi su Amazon ad un prezzo da non perdere. Ti basterà aprire la pagina del prodotto, spuntare la casella "Applica coupon 5%" per pagarlo soltanto 47,49 euro, con spedizione Prime e consegna immediata. Ti garantirà tracciamento in tempo reale con una batteria che dura a lungo.

Con questo localizzatore tieni sotto controllo i tuoi veicoli

Il localizzatore GPS oggetto di questa offerta è affidabile, potente e con una batteria a lunga durata, con un potente magnete integrato che ti permette di fissarlo facilmente in un punto nascosto per evitare che venga individuato: resiste anche agli schizzi d'acqua, quindi puoi usarlo eventualmente anche per barche, escavatori o container.

La batteria a lunga durata che ti abbiamo già accennato può arrivare addirittura fino a 70 giorni in modalità standby così che tu non debba ricaricarla frequentemente. Il livello della batteria potrà essere monitorato in ogni momento e riceverai notifiche quando è scarica.

Grazie a questo localizzatore potrai sfruttare un sistema di allarmi multipli che ti avvisa immediatamente in caso di movimenti non autorizzati, superamenti dei limiti di velocità, vibrazioni sospette (tentativo di scasso) o persino se il dispositivo viene rimosso.

La tecnologia 4G permette al localizzatore di darti un tracciamento in tempo reale, con una precisione elevata e una copertura eccezionale in oltre 100 paesi, per non parlare della cronologia dei percorsi fino a 365 giorni da controllare direttamente su smartphone o PC.

Installarlo sarà semplicissimo: basterà fissarlo al veicolo per far sì che inizi a funzionare. Con la SIM integrata non dovrai preoccuparti della connettività. Insomma, un antifurto GPS avanzato, facile da usare e con funzioni di sicurezza complete: applica il coupon sconto che trovi in pagina per pagarlo soltanto 47,49 euro con spedizione e consegna immediata grazie a Prime.