Efficienza e stile: Mac mini 2023 con chip M2, compatibile con iPhone e iPad per un ecosistema integrato

Il Mac Mini con chip M2 non ha rivali ed è oggi il computer desktop da prendere a meno di 500 euro. Grazie all'offerta in corso su Amazon, infatti, il modello di Apple viene proposto al prezzo scontato di 459 euro, raggiungendo il suo nuovo prezzo minimo storico.

L'acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il computer è venduto direttamente da Amazon. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Mac Mini: a questo prezzo su Amazon non ha rivali

Il Mac Mini in offerta oggi su Amazon è dotato dell'ottimo chip M2, in grado di abbinare prestazioni elevate, in tutti i contesti di utilizzo, e tanta efficienza. Il chip di Apple è affiancato da 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD ad alta velocità.

La dotazione di porte comprende due USB-A e due Thunderbolt 4 (è possibile, quindi, collegare anche un disco esterno per espandere la memoria interna) oltre a una HDMI, a un jack per le cuffie e alla porta Ethernet.

Il sistema operativo è macOS con possibilità anche di sfruttare le funzioni di Apple Intelligence, andando a utilizzare l'intelligenza artificiale per rendere ancora più efficiente il proprio flusso di lavoro utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Mac Mini al prezzo scontato di 459 euro, con anche l'opzione per l'acquisto in 5 rate. In questa fascia di prezzo, il computer di Apple non ha rivali, garantendo ottime prestazioni per un lungo periodo di tempo.

Per chi ha bisogno di un computer desktop subito pronto all'uso e da utilizzare per il lavoro d'ufficio, per lo studio o anche per l'intrattenimento e la fruizione di contenuti multimediali può oggi puntare in modo deciso sul Mac Mini con M2 che diventa un best buy assoluto sul mercato.