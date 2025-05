Fontanella BEMOONY: idratazione smart per animali a prezzo scontato (-5% su Amazon)

La fontanella BEMOONY rappresenta una soluzione interessante per chi desidera garantire un'idratazione costante ai propri animali domestici, distinguendosi per funzionalità e design. Attualmente, è disponibile su Amazon a un prezzo promozionale di 26,70€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. Questa offerta la rende particolarmente conveniente per chi cerca un prodotto affidabile e tecnologicamente avanzato.

Capacità e praticità per una gestione senza pensieri

Con una capacità di 3,2 litri, questa fontanella è progettata per fornire acqua fresca e pulita fino a otto giorni, anche in case con più animali. Questo aspetto risulta particolarmente utile per chi è spesso fuori casa e desidera assicurare un rifornimento costante di acqua senza dover intervenire frequentemente. Il serbatoio traslucido, dotato di illuminazione LED, facilita il monitoraggio del livello dell'acqua, garantendo una gestione intuitiva anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Grazie alla sua capacità superiore alla media e al design anti-schizzi, questa fontanella è perfetta per case con più animali, mantenendo l'area circostante pulita e ordinata. La sua robustezza e facilità di manutenzione la rendono una scelta affidabile per garantire un'idratazione ottimale senza complicazioni.

Uno dei punti di forza della fontanella BEMOONY è il suo funzionamento ultra-silenzioso, che con soli 30 dB di rumorosità la rende discreta anche durante la notte. Inoltre, il sistema di filtrazione a tre stadi, composto da filtro a spugna, resina ionica e carbone attivo, assicura un'acqua priva di impurità, residui e peli, proteggendo la salute degli animali.

Realizzata in plastica priva di BPA, la fontanella garantisce sicurezza per la salute dei gatti e degli altri animali domestici. Il design curvilineo, completamente smontabile, facilita le operazioni di pulizia, mentre il beccuccio a rubinetto stimola l'istinto naturale dei gatti ad avvicinarsi all'acqua corrente, incoraggiandoli a bere di più.

Acquista la fontanella BEMOONY e scopri come un prodotto ben progettato possa fare la differenza nella vita quotidiana dei tuoi animali domestici. Con un prezzo competitivo di 26,70€ su Amazon e una garanzia biennale, rappresenta un investimento intelligente per il loro benessere e la tua tranquillità.

