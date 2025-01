Cura il tuo look con il rasoio elettrico di Philips: è in offerta a tempo limitato, pochi pezzi

Il Philips Hair Clipper Serie 7000 è il regolacapelli ideale per chi cerca precisione, facilità d’uso e qualità professionale a casa. Dispone di un design elegante e vanta la tecnologia avanzata Trim-N-Flow Pro, è perfetto per ottenere tagli sempre precisi senza intoppi. Disponibile su Amazon a 56,99 euro, con uno sconto del 5% e un’offerta a tempo limitato, è la soluzione più conveniente per la cura del tuo look.

Tecnologia Trim-N-Flow Pro per un taglio senza interruzioni con il rasoio di Philips

Philips Hair Clipper è dotato della tecnologia Trim-N-Flow Pro, che previene l’accumulo di capelli, permettendo una rasatura continua e fluida. Le lame in acciaio inossidabile autoaffilanti garantiscono prestazioni durature e un taglio uniforme, ideale per tutte le lunghezze e stili.

Grazie alle 28 impostazioni di lunghezza (da 0,5 mm a 28 mm), questo regolacapelli si adatterà a qualsiasi esigenza, dal taglio corto ad uno più lungo e sbarazzino. Le impostazioni sono facilmente regolabili con la rotella integrata, assicurando sempre il massimo controllo e risultati personalizzati.

Vanta una presa comoda e una maneggevolezza perfetta grazie al suo design ergonomico che facilita l’utilizzo anche per chi non è esperto. La batteria garantisce fino a 90 minuti di utilizzo senza fili con una ricarica completa di un’ora, rendendolo ideale per viaggi o sessioni di taglio prolungate.

Infine, è completamente lavabile, semplificando la pulizia e garantendo igiene e durata nel tempo. È progettato per essere robusto e affidabile, visto che è stato costruito con materiali di alta qualità che assicurano un utilizzo duraturo nel tempo.

A soli 56,99 euro, questo regolacapelli rappresenta un eccellente investimento per chi desidera prendersi cura del proprio look in modo pratico e conveniente. Con Amazon Prime potrai beneficiare poi della consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di fartelo spedire anche presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.