Queste forbici elettriche offrono 7 ore di autonomia: l’affare per il tuo giardino

Le forbici elettriche Vothen, grazie alle eccellenti caratteristiche tecniche, diventeranno il tuo nuovo, prezioso alleato per te che ti dedichi al giardinaggio. L’offerta Amazon a tempo, che riduce il prezzo da 89,99€ a soli 66,49€ con uno sconto del 26%, aggiunge ulteriore valore a un prodotto già competitivo, offrendo una combinazione di qualità e convenienza difficile da trovare altrove.

Potentissime e dall’autonomia esagerata: fino a 7 ore

La lama, realizzata in acciaio al titanio SK5 ad alto contenuto di carbonio, è uno dei punti di forza principali. Grazie a questa scelta costruttiva, le forbici sono in grado di tagliare rami fino a 40 mm di diametro con precisione e rapidità. La possibilità di selezionare tra due modalità di apertura della lama (25 mm o 40 mm) consente di adattare l’uso dello strumento alle specifiche esigenze di ogni intervento, migliorando l’efficienza del lavoro.

Un aspetto non trascurabile è la sicurezza, garantita da un sistema a doppio interruttore. Per avviare le forbici, infatti, è necessario attivare l’interruttore nero e premere due volte il pulsante di avvio. Questo meccanismo riduce al minimo il rischio di attivazioni accidentali, rendendo l’uso del dispositivo sicuro anche in ambienti domestici o in presenza di bambini.

Dal punto di vista del comfort, il design ergonomico con impugnatura in gomma antiscivolo assicurano una presa salda e confortevole, anche durante lunghe sessioni di lavoro. Questa caratteristica, oltre a essere particolarmente utile, rende l’attività di potatura più accessibile e meno faticosa a tutti.

Le forbici Vothen offrono inoltre un’efficienza superiore rispetto agli strumenti manuali tradizionali. Un semplice click è sufficiente per effettuare il taglio, eliminando lo sforzo fisico tipico di troncarami o seghe. Questo aspetto non solo velocizza il lavoro, ma lo rende più agevole per utenti di ogni età e livello di esperienza.

Un altro elemento distintivo è l’autonomia operativa: le due batterie al litio da 21V e 2000mAh incluse nel set garantiscono fino a 7 ore di utilizzo continuo con una singola ricarica di 2-3 ore. La capacità di eseguire fino a 8000 tagli con una carica completa rappresenta un ulteriore vantaggio, soprattutto per chi deve affrontare sessioni di lavoro intensive.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, le forbici pesano 2,5 kg: un peso che, sebbene non trascurabile, è ben bilanciato dal design ergonomico. Lo stile vintage con impugnatura in gomma aggiunge un tocco estetico piacevole a un prodotto che non sacrifica funzionalità per l’aspetto visivo.

Per chi desidera migliorare la propria esperienza di giardinaggio con un prodotto professionale e affidabile, le forbici elettriche Vothen sono assolutamente da considerare. Grazie all’offerta Amazon a tempo limitato, è possibile acquistarle al prezzo scontato (del 26%) di soli 66,49€: un’occasione da non perdere per un investimento che unisce qualità, sicurezza e prestazioni.

