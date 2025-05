Non soffrire il caldo: Ariston MOBIS in sconto, pronto a salvarti l’estate (-12%)

Acquista adesso il condizionatore portatile Ariston MOBIS, la soluzione ideale per il tuo comfort estivo, ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 234,13€, IVA inclusa, con uno sconto interessante del 12% rispetto al valore di listino. Questo dispositivo multifunzione si presenta come un'opzione pratica e versatile per affrontare il caldo, offrendo funzionalità avanzate e un design compatto. Acquistalo adesso, le spese di spedizione sono comprese.

Condizionatore portatile Ariston MOBIS: mai più senza

Il modello Ariston MOBIS si distingue per le sue dimensioni contenute di 70x35x34 cm, perfette per ambienti fino a 25 mq. La capacità di raffreddamento da 8.000 Btu è ideale per garantire un clima confortevole in spazi domestici o lavorativi. Grazie a uno sconto di oltre il 25%, il prezzo attuale è di 234,13 euro, un'opportunità interessante per chi cerca una soluzione di qualità senza eccedere nei costi.

Questo condizionatore portatile offre tre modalità operative per adattarsi alle diverse esigenze climatiche: raffreddamento per abbassare rapidamente la temperatura, ventilazione per migliorare la circolazione dell'aria e deumidificazione per ridurre l'umidità ambientale. La funzione di raffreddamento rapido è particolarmente apprezzata, consentendo di trasformare velocemente un ambiente caldo in uno spazio piacevole.

Un altro punto di forza del MOBIS è la sua facilità d'uso. L'interfaccia intuitiva, abbinata a un telecomando completo, permette di regolare comodamente temperatura, modalità e velocità della ventilazione. Questo aspetto rende il dispositivo accessibile a tutti, garantendo un utilizzo semplice e immediato.

Sul fronte dell'efficienza energetica, il condizionatore si colloca in classe A, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni e consumi. Con una potenza di 2,3 kW e un livello sonoro di 62 dB, il MOBIS garantisce un funzionamento relativamente silenzioso, un aspetto essenziale soprattutto per chi desidera utilizzarlo durante le ore notturne.

Ariston MOBIS rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un condizionatore portatile che combini funzionalità avanzate, design compatto e un prezzo competitivo. Approfitta dell’offerta su Amazon e compralo a soli 234,13€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

