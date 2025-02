Controlla la temperatura in un attimo con il termometro a infrarossi Bosch UniversalTemp, facile da usare e versatile, approfitta del 9% di sconto oggi

Misurare le temperature in modo rapido e preciso è fondamentale in molte situazioni, sia in casa che in ambito professionale. Bosch UniversalTemp è un termometro a infrarossi che offre una gamma di misurazione da -30 °C a +500 °C, e permette di rilevare la temperatura di superfici, liquidi e oggetti con estrema precisione. Grazie ai tre gruppi di materiali predefiniti, si adatta a diverse superfici, garantendo misurazioni accurate senza contatto diretto.

Lo trovi su Amazon al prezzo di soli 49,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Acquista subito il termometro a infrarossi di Bosch

Bosch UniversalTemp è un termometro a infrarossi progettato per misurare temperature estremamente basse e alte, risultando ideale per molteplici utilizzi:

Cucina e cottura : perfetto per controllare la temperatura dell’olio, del forno o degli alimenti;

: perfetto per controllare la temperatura dell’olio, del forno o degli alimenti; Riscaldamento e climatizzazione : utile per verificare la temperatura di radiatori, condizionatori e superfici isolate;

: utile per verificare la temperatura di radiatori, condizionatori e superfici isolate; Manutenzione e fai-da-te : ottimo per controllare componenti elettronici, tubature e impianti domestici;

: ottimo per controllare componenti elettronici, tubature e impianti domestici; Auto e motori: ideale per monitorare la temperatura di parti meccaniche o circuiti elettrici.

Una delle caratteristiche distintive di questo termometro è la possibilità di selezionare il materiale della superficie da misurare. Bosch ha preimpostato tre gruppi di materiali, migliorando così la precisione della lettura in base alla riflettività termica. Questa funzione è particolarmente utile per ottenere misurazioni affidabili su diverse superfici.

Grazie alla tecnologia a infrarossi, Bosch UniversalTemp permette di rilevare la temperatura senza bisogno di toccare l’oggetto misurato. Questa caratteristica lo rende più igienico e sicuro, soprattutto per usi in cucina, nel controllo degli impianti termici o nelle operazioni su componenti elettrici. Inoltre, il puntatore laser integrato assicura una mira precisa, facilitando l’individuazione del punto esatto da analizzare.

L’interfaccia del termometro è chiara e semplice, con un display retroilluminato che mostra la temperatura rilevata in pochi secondi. Grazie ai pulsanti intuitivi, è possibile selezionare rapidamente la modalità di misurazione, adattandola al tipo di materiale da analizzare.

Questo è un prodotto perfetto sia per uso domestico che professionale; si tratta di un’ottima scelta per chi lavora con impianti, materiali sensibili alle temperature o semplicemente desidera un controllo accurato e veloce. Acquista adesso il termometro a infrarossi di Bosch al prezzo speciale di 49,99€, spese di spedizione comprese.