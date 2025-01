Connessione stabile in ogni luogo grazie al router 4G di TP-Link: prezzo shock su Amazon

Il router 4G LTE di TP-Link (modello TL-MR110) è la soluzione perfetta per chi cerca una connessione stabile e veloce, ovunque si trovi. Con velocità fino a 300Mbps, il supporto per le SIM 4G LTE e con una capacità di connettere fino a 32 dispositivi. Ora in offerta su Amazon a soli 41,99 euro, con uno sconto del 7%, è un'occasione a tempo limitato che non puoi lasciarti sfuggire. Corri a prenderlo, con Prime avrai accesso anche alla consegna celere e immediata.

TP-Link TL-MR110 Cat4 Router 4G LTE: internet veloce ovunque a soli 41,99€

Inserendo una SIM 4G LTE, il router ti offre velocità di rete fino a 300Mbps, ideale per streaming, videochiamate e navigazione web. Di fatto, è perfetto per case senza connessione fissa, per chi è in viaggio o per chi ne deve fare un uso temporaneo.

Grazie alla funzionalità Plug&Play, il router di TP-Link è pronto all'uso senza complicate configurazioni. Basta inserire la SIM e accenderlo per iniziare a navigare.

Dotato di due antenne LTE rimovibili, assicura una connessione stabile anche in zone con segnale debole. Inoltre, la porta LAN/WAN consente di usarlo come router tradizionale quando necessario.

Con la capacità di collegare fino a 32 dispositivi contemporaneamente, è ideale per famiglie, piccoli uffici o gruppi di lavoro. Ogni terminale infatti avrà accesso a una connessione rapida e stabile.

Ora disponibile su Amazon a 41,99 euro, con uno sconto del 7%, il TP-Link TL-MR110 è un router dall’eccellente rapporto qualità-prezzo. È la soluzione ideale per chi cerca un prodotto versatile e performante con cui navigare online in tutta tranquillità, anche in viaggio. Non lasciartelo sfuggire, c’è la consegna celere con Prime e avrai accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Corri a prenderlo, l’offerta è a tempo limitato e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.