Compressore aria portatile: occasione Amazon, in sconto ad un super prezzo

Ideale per affrontare ogni tipo di emergenza, o per gonfiare al volo gomme e altri tipi di pneumatici, questo compressore d'aria portatile è un affare oggi su Amazon che non puoi farti scappare. Il prezzo in offerta è di soli 21,23 euro invece di 29,99, con spedizione Prime che assicura persino la consegna in giornata in alcune zone d'Italia.

Compressore d'aria portatile in offerta: le caratteristiche

Questo compressore è dunque una soluzione pratica e veloce che nasce allo scopo di gonfiare i tuoi pneumatici in totale autonomia, ovunque tu sia. Dotato di un potente motore da 12V, è in grado di gonfiare un pneumatico standard in soli 3-5 minuti. Per funzionare, basta collegarlo alla presa accendisigari della tua auto, attaccare il tubo alla valvola della gomma e premere il pulsante di avvio.

Dal display digitale potrai monitorare con la massima precisione la pressione in tempo reale, con la possibilità di scegliere tra PSI, BAR, KPA o KG/CM². Inoltre, con la funzione di spegnimento automatico il compressore si ferma una volta raggiunta la pressione preimpostata, così da non doverti preoccupare di gonfiare troppo le gomme. Perfetto da utilizzare con l'auto, quindi, ma anche con moto, bici, SUV, ATV e persino per materassini, gommoni e palloni, grazie ai 3 adattatori per ugelli inclusi.

Dal design compatto e leggero, è facilissimo da trasportare e riporre nel bagagliaio. Altra chicca sono le luci LED integrate per un utilizzo sicuro anche in condizioni di scorsa luminosità o per segnalare situazioni di emergenza. Il cavo è lungo 3 metri quindi ti permette di raggiungere facilmente tutte e quattro le ruote dell'auto.

Un accessorio indispensabile da avere sempre con sé o da tenere in garage per ogni esigenza di gonfiaggio. Acquista adesso il compressore d'aria portatile del marchio SYTUNG in offerta su Amazon a soli 21,23 euro invece di 29,99 e approfitta della spedizione Prime con consegna immediata.