La telecamera per esterni più completa ora ha uno sconto del 24% su Amazon

Per chi desidera incrementare la sicurezza domestica, la telecamera Wi-Fi da esterno Imou rappresenta una scelta interessante, ora disponibile a un prezzo ridotto su Amazon.

Questa videocamera di sorveglianza è attualmente proposta a 53,19€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale. Una promozione che la rende particolarmente appetibile per chi cerca un dispositivo versatile e performante.

Rileva qualsiasi cosa e ti avvisa in ogni momento

La telecamera Imou si distingue per la sua resistenza alle intemperie, certificata IP66, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni climatiche difficili, come pioggia intensa o sole battente. Questo modello è dotato di una risoluzione Ultra HD 1620P, che assicura immagini nitide e dettagliate fino a una distanza di 30 metri, ideale per monitorare spazi esterni ampi.

Tra le caratteristiche più interessanti spicca l'intelligenza artificiale integrata, che consente al dispositivo di distinguere i movimenti umani da quelli generati da animali o oggetti. Questo sistema riduce al minimo i falsi allarmi, inviando notifiche mirate direttamente sullo smartphone. Inoltre, il sistema di tracciamento automatico permette di mantenere il soggetto sempre al centro dell'inquadratura, migliorando ulteriormente l'efficacia del monitoraggio.

Un altro punto di forza è la copertura visiva: grazie alla rotazione orizzontale di 355° e verticale di 90°, la telecamera offre una sorveglianza quasi totale dell'area monitorata. Per le riprese notturne, sono disponibili quattro modalità selezionabili tramite l'app dedicata: visione notturna intelligente, a colori, a infrarossi e con illuminazione potenziata.

La sicurezza è ulteriormente garantita dal sistema di difesa attiva. In caso di rilevamento di attività sospette, la telecamera attiva una sirena da 110 dB e un faretto luminoso, scoraggiando efficacemente eventuali intrusi. La funzionalità di comunicazione bidirezionale consente di ascoltare e parlare attraverso il dispositivo, offrendo un ulteriore livello di interazione.

Per quanto riguarda l'installazione, il processo è semplice e intuitivo, supportato dall'app IMOU LIFE, compatibile sia con smartphone che con desktop. Le opzioni di archiviazione includono il salvataggio locale su scheda microSD e il cloud tramite abbonamento, offrendo flessibilità nella gestione dei dati.

Con dimensioni compatte e un peso di 770 grammi, la confezione include tutto il necessario per il montaggio: telecamera, alimentatore, supporto di montaggio, guida rapida, connettore impermeabile e kit di viti.

Acquista la telecamera Imou su Amazon con il 24% di sconto per una soluzione affidabile e completa per la tua sicurezza domestica.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.