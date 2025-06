Addio ciotole vuote: il distributore automatico che coccola il tuo gatto è ora scontato su Amazon

Il distributore automatico di cibo per gatti di BEMOONY si distingue come una soluzione affidabile e pratica per chi vuole garantire un’alimentazione regolare al proprio felino domestico, anche in assenza del proprietario. Attualmente disponibile a un prezzo competitivo di 37,99€, offre un’opzione economica per semplificare la gestione quotidiana della dieta del gatto, senza rinunciare alla qualità.

Il distributore di cibo per gatti più amato è in sconto

Il dispositivo è dotato di un capiente serbatoio da 3 litri, in grado di contenere una quantità di crocchette sufficiente per un’autonomia fino a 15 giorni, ideale per chi ha orari di lavoro irregolari o viaggia spesso. La programmazione dei pasti è altamente personalizzabile, con la possibilità di impostare fino a sei pasti giornalieri, modulabili in porzioni che vanno da 1 a 9 unità (circa 11 grammi ciascuna). Questo livello di flessibilità consente di adattare la dieta alle specifiche esigenze nutrizionali del proprio animale.

La sicurezza è un altro punto di forza del BEMOONY. Il contenitore del cibo è progettato con un sistema di doppia chiusura, che preserva la freschezza delle crocchette e impedisce fuoriuscite accidentali. Inoltre, il dispositivo funziona sia tramite alimentazione elettrica che con batterie, garantendo un funzionamento continuo anche in caso di blackout.

Un aspetto particolarmente interessante è la funzione di registrazione vocale, che permette di associare un messaggio personalizzato della durata di 10 secondi al momento del pasto. Questo piccolo dettaglio non solo rende il dispositivo più familiare per il gatto, ma contribuisce anche a mantenere un legame con il proprietario, anche quando quest’ultimo non è fisicamente presente.

Dal punto di vista della manutenzione, il distributore è progettato per essere semplice da pulire, grazie alla possibilità di smontare le componenti principali.

Per chi desidera un prodotto che combini praticità, personalizzazione e un buon rapporto qualità-prezzo, il distributore automatico di cibo per gatti BEMOONY rappresenta una scelta interessante. Acquistalo adesso su Amazon al prezzo speciale di 37,99€, IVA inclusa.

