Canon PIXMA TS3351: stampante multifunzione compatta e versatile a soli 44,99€

Canon PIXMA TS3351, una stampante multifunzione a getto d’inchiostro che unisce stampa, scansione e copia, è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 44,99€, con un 10% di sconto sul prezzo di listino. Questo dispositivo elegante e compatto è la scelta ideale per uso domestico o per piccoli uffici, visto che offre tantissime funzionalità ma ad un prezzo accessibile.

Canon PIXMA TS3351: best buy a meno di 45€

Con una risoluzione di 4800 x 1200 dpi, la PIXMA TS3351 garantisce stampe nitide e dai colori vivaci, sia per documenti che per foto. La tecnologia a getto d’inchiostro assicura una qualità professionale, rendendola perfetta per qualsiasi esigenza di stampa. Questa stampante multifunzione consente di stampare, copiare e scansionare con facilità, rendendola uno strumento versatile per le attività domestiche o per il lavoro. Si possono digitalizzare documenti, foto o ricevute.

Grazie alla connettività WiFi integrata, è possibile stampare senza fili da smartphone, tablet o laptop. L’app Canon PRINT semplifica ulteriormente l’uso, permettendo di gestire stampe e scansioni direttamente dal proprio device. Il display LCD da 3,8 cm serve per facilitare l’accesso alle funzioni principali, così risulterà facile da utilizzare anche per i meno esperti. Non di meno è compatibile con cartucce d’inchiostro XL, che offrono una maggiore capacità di stampa a un costo inferiore per pagina.

Con un prezzo scontato di soli 44,99€, la Canon PIXMA TS3351 offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Lo sconto del 10% rende questo prodotto un’opportunità imperdibile per chi cerca un dispositivo affidabile e completo a un costo contenuto. C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Amazon Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e, in caso di eventuali problematiche, si potrà contare sulla garanzia di due anni offerta dal sito, con assistenza tecnica inclusa, sempre attiva, tutti i giorni, dalle 6 a mezzanotte.