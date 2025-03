Benessere e tecnologia al polso: Amazfit Active con display AMOLED e monitoraggio della salute, ora al 18% in meno

Oggi vogliamo parlarti di Amazfit Active, uno smartwatch progettato per chi desidera un dispositivo completo per il monitoraggio della salute e delle attività sportive. Vanta un design elegante e gode di un’ampia gamma di funzioni avanzate. Il display AMOLED da 42 mm permette di beneficiare di una visibilità eccellente in qualsiasi condizione di luce, con colori vividi e un’interfaccia intuitiva. Grazie allo sconto del 18% su Amazon, è disponibile a 89,99€, rendendolo una scelta conveniente per chi cerca un dispositivo versatile e performante.

Amazfit Active in offerta su Amazon: è lo smartwatch più completo, con GPS, Zepp Coach e Alexa

La presenza del GPS integrato permette di tracciare con precisione percorsi e attività all’aperto, senza bisogno di portare con sé lo smartphone. La funzione Zepp Coach utilizza l’intelligenza artificiale per offrire suggerimenti personalizzati sugli allenamenti, adattandoli alle condizioni fisiche e agli obiettivi dell’utente.

Il sistema di Readiness analizza il livello di recupero giornaliero, aiutando a bilanciare al meglio sforzo e riposo per ottimizzare le prestazioni sportive.

Le chiamate via Bluetooth offrono la possibilità di rispondere direttamente dal polso, rendendo più semplice la gestione delle telefonate senza estrarre lo smartphone.

L’integrazione con Alexa permette di controllare dispositivi smart, impostare promemoria e ricevere aggiornamenti in tempo reale, migliorando l’esperienza d’uso quotidiana. Invece, il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue (SpO2) consente di tenere sotto controllo parametri fondamentali per la salute, con avvisi in caso di valori anomali.

La batteria offre fino a 14 giorni di autonomia, garantendo un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti. Il design leggero e confortevole, unito alla resistenza all’acqua, lo rende adatto a qualsiasi tipo di attività, dallo sport all’uso quotidiano. Le numerose modalità di allenamento permettono di monitorare ogni tipo di esercizio, con dati precisi per migliorare le prestazioni nel tempo.

Con l’offerta su Amazon a 89,99€, l’Amazfit Active si conferma come uno dei migliori smartwatch per chi cerca un device con GPS, con l’assistente virtuale e il supporto per il monitoraggio della salute.