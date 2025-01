Ascolta ovunque la tua musica preferita con questa potente cassa Bluetooth: doppio sconto su Amazon

Uno speaker Bluetooth è ormai un accessorio must-have per moltissimi utenti. Soprattutto quando si può contare anche sull'impermeabilità, caratteristica che permette di godersi la propria musica preferita a bordo piscina, in riva al mare e anche sotto la doccia.

Oggi una proposta molto interessante è quella da 30W di taopodo, acquistabile su Amazon a 38,75 euro grazie ad un doppio sconto. Infatti, oltre a quello del 5% già applicato, se ne ottiene un secondo del 32% riscattando manualmente il coupon prima di completare l'acquisto.

Musica per tutta la giornata con questa cassa Bluetooth da 30W impermeabile

Al cuore di questa cassa Bluetooth c'è un potente sistema audio da 30W, in grado di riprodurre un suono ricco e dettagliato su tutta la gamma di frequenze. Attraverso l'apposito pulsante fisico è possibile personalizzare l'esperienza d'ascolto selezionando una delle tre equalizzazioni preimpostate (Bassi, Alti, Voce) che meglio si presta ad un determinato contenuto o genere musicale. Tra gli altri pulsanti disponibili, ci sono anche quelli per regolare il volume e attivare/disattivare l'illuminazione RGB.

La taopodo utilizza una delle più recenti versioni della tecnologia Bluetooth, ovvero la 5.4. Questa assicura una connessione stabile e veloce con dispositivi come smartphone, tablet e notebook, per una riproduzione musicale senza interruzioni né ritardi. Molto utile, soprattutto in occasione di una festa o di una cena con amici, è poi la possibilità di collegare due casse tra loro per creare un suono stereo ancora più ampio e potente.

Come anticipato, questo speaker wireless è progettato per resistere alle avventure di tutti i giorni. La certificazione IPX7 lo rende completamente impermeabile, quindi può essere portato con sé in spiaggia, in piscina o sotto la doccia senza preoccuparsi di danneggiarlo. Il design robusto, inoltre, lo protegge anche da urti e cadute, rendendolo ideale per l'utilizzo all'aperto durante escursioni, campeggi o attività sportive.

Trattandosi di un accessorio portatile, fondamentale è anche la durata dalla batteria. A tal proposito, secondo le informazioni condivise dall'azienda, con una singola ricarica l'autonomia è di circa 30 ore, quanto basta per una intera giornata all'aperto con la giusta colonna sonora. Inoltre, la cassa supporta la ricarica rapida, quindi bastano pochi minuti di ricarica per godersi qualche ora di musica o podcast.

Cosa aspetti? Acquista in promozione questa ottima cassa Bluetooth taopodo, grazie al doppio sconto disponibile.