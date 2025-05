Solo per poche ore: lavatrice Samsung Crystal Clean scontata del 7%, pochi pezzi su Amazon

La lavatrice Samsung Crystal Clean si propone come una soluzione moderna e intelligente, ricca di funzionalità smart. Si trova disponibile a un prezzo promozionale di 389,40€, rappresenta un’interessante opportunità rispetto al prezzo di listino di 436,20€. Lo sconto è elevato, quindi occorre fare presto per non lasciarsela sfuggire.

Efficienza e innovazione per ogni esigenza

Questa lavatrice a carica frontale si distingue per una capacità di 9 kg, perfetta per famiglie numerose o per chi deve gestire capi voluminosi. Tra le sue caratteristiche principali spicca la tecnologia Ecobubble, che trasforma il detergente in micro-bolle, garantendo una penetrazione profonda nei tessuti. Questo consente lavaggi efficaci anche a basse temperature, contribuendo a un risparmio energetico significativo.

La lavatrice Samsung Crystal Clean integra la compatibilità Wi-Fi e si connette all’app SmartThings, offrendo un controllo remoto completo. È possibile programmare cicli di lavaggio, avviare il bucato in modalità differita e ricevere notifiche diagnostiche in caso di necessità. Inoltre, la modalità AI Energy Mode analizza le abitudini di utilizzo, suggerendo impostazioni che ottimizzano i consumi energetici.

Per chi ha particolari esigenze di igiene, il sistema Steam Wash utilizza il vapore per eliminare fino al 99,9% di batteri e allergeni. Questa funzione è particolarmente indicata per famiglie con bambini piccoli o persone con sensibilità allergiche, offrendo un’alternativa naturale ai detergenti chimici.

Questa lavatrice è disponibile su Amazon al prezzo speciale di soli 389,40€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

