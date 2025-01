Aerosol portatile perfetto per i bambini: approfitta del doppio sconto su Amazon

Fare l'aerosol al tuo bimbo è un'impresa ardua? Cambia le carte in tavola con l'Aerosol Portatile ultra silenzioso di Jossis, oggi a soli 30,39€ grazie al 5% di sconto a al coupon da applicare per un ulteriore 20% in meno su Amazon!

Esatto: con il doppio sconto, hai un doppio vantaggio. Leggero, trasportabile ovunque, senza fili o prese elettriche da trovare: questo aerosol ha solo vantaggi, e ordinandolo oggi potrai averlo in meno di 24h direttamente a casa tua con la consegna veloce Amazon Prime.

Super silenzioso e leggero, non può mancare nella tua casa

L'Aerosol Jossis è davvero rivoluzionario: piccolo e pratico, è perfetto sia per adulti che per bambini grazie ai suoi 2 livelli di nebulizzazione regolabile che catturano anche le particelle del medicinale delle dimensioni più fini. Il livello di rumore è praticamente assente, il che lo rende ideale anche per i neonati che si spaventano con i rumori forti. Dotato di ricarica USB e di funzione di autopulizia, è utilizzabile persino durante il sonno del tuo bambino.

Grazie ai vari accessori presenti nella confezione, potrai utilizzarlo in 2 modalità di inalazione: quella con ugello per i farmaci più precisi che hanno bisogno di arrivare direttamente alla gola, e la classica maschera per il viso non irritante e molto confortevole. Le due "velocità" di nebulizzazione (delicata e potente) possono essere impostate manualmente, per alleviare bronchiti, faringiti, mal di gola e tosse. L'aerosol ha una capacità di 10ml, solitamente la più richiesta per ogni medicinale, e i liquidi possono essere inseriti nella parte superiore che si apre grazie a un coperchio trasparente removibile. Ordinandolo avrai in dotazione l'aerosol, la maschera per adulti e quella per bimbi, il boccaglio, il cavo di ricarica, il manuale, il coperchio antipolvere e anche la comoda borsa di stoccaggio per portarlo ovunque desideri.

Cosa aspetti? Approfitta del doppio sconto, quello del 5% e quello del 20% del coupon presente su Amazon e acquista l'Aerosol Jossis a soli 30,39€.