Addio umidità grazie al termometro e igrometro più completo che ci sia

Il termometro e igrometro con modem Wi-Fi di SwitchBot è composto da un set di 3 sensori che servono per la misurazione della temperatura e dell’umidità (sono impermeabili, con connettività avanzata); lo si trova su Amazon al prezzo di 52,49 euro, grazie a uno sconto del 19%. Con funzionalità smart e archiviazione gratuita dei dati, questo kit è la scelta ideale per chi desidera monitorare le condizioni ambientali sia all’interno che all’esterno.

Termometro e igrometro di SwitchBot: un best buy

Ogni sensore misura con precisione temperatura e umidità, fornendo dati aggiornati direttamente sull’app SwitchBot, disponibile per dispositivi iOS e Android. Grazie al design IP65 impermeabile, i sensori possono essere utilizzati anche in ambienti esterni, come giardini, serre o balconi. Puoi impostare soglie personalizzate per temperatura e umidità, e ricevere al contempo notifiche in tempo reale sul tuo smartphone se i valori superano i limiti predefiniti. Questa funzione ti consente di reagire rapidamente per proteggere piante, animali domestici o oggetti sensibili. I dati raccolti dai sensori vengono archiviati gratuitamente sull’app, così potrai analizzare trend storici e ottimizzare il comfort della tua casa o lo sviluppo di piante in ambienti controllati.

Grazie all’Hub Mini incluso, il sistema è compatibile con assistenti vocali come Alexa, Google Home e Siri. Puoi chiedere comodamente informazioni sulle condizioni ambientali senza nemmeno guardare il telefono. Ogni sensore è progettato per un’installazione facile e immediata: può essere fissato al muro, appoggiato su una superficie o agganciato a un gancio. È perfetto per l’utilizzo in case, uffici, serre, garage o anche cantine. Con questo set di 3 sensori, puoi monitorare diverse aree della tua casa o proprietà contemporaneamente, garantendo un controllo ottimale delle condizioni ambientali.

Con un costo di soli 52,49 euro, comprensivo dello sconto del 19%, il kit SwitchBot offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. La spedizione è gratuita e rapida con il servizio di Prime.