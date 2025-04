Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti Tapo a 169€ su Amazon è l'affare di oggi

È il momento giusto per acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti: grazie all'offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare Tapo RV20 MAX Plus con un prezzo scontato di 169,99 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il modello che, di norma, viene proposto con un prezzo di listino di 249,99 euro.

Da segnalare anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per l'acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, dilazionando la spesa. Lo sconto a tempo, però, garantisce un risparmio aggiuntivo anche rispetto al minimo precedente, rendendo il robot la scelta giusta su cui puntare oggi.

Un robot aspirapolvere con un prezzo imperdibile

Tapo RV20 MAX Plus è la soluzione giusta per acquistare un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Caratterizzato da una potenza di aspirazione di 5.300 Pa, il robot può contare su svariate funzionalità smart, con la possibilità di effettuare una mappatura 3D della casa, individuando gli ostacoli e tutti i punti in cui è necessario intervenire per la pulizia, grazie anche al sistema di navigazione LiDAR.

Da segnalare anche che il modello di Tapo ha un design particolarmente compatto, con un'altezza di appena 83 mm, che gli consente di raggiungere anche aree normalmente inaccessibili ai robot più grandi per una pulizia profonda. C'è la possibilità di controllare il robot sia tramite app che con Alexa, in modo da poter utilizzare i comandi vocali per avviare la pulizia e gestire tutte le funzionalità.

Sfruttando la promo in corso su Amazon è ora possibile acquistare Tapo RV20 MAX Plus con un prezzo scontato di 169,99 euro. Il modello, venduto e spedito da Amazon, è acquistabile anche in 5 rate. L'offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato.