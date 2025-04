Adattatore universale da viaggio: ricarica i tuoi dispositivi contemporaneamente ovunque nel mondo, SCONTATISSIMO

Sei un viaggiatore? Sei in procinto di partire per un viaggio lontano e in un paese in cui ci sono diverse prese e diversi attacchi? Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 15% sull'adattatore universale Tessan che viene venduto a 32,48€. Approfittane ora, prima di partire!

Adattatore universale: sconto attivo, ecco le caratteristiche

L’adattatore universale da viaggio “Tutto in 1” è la soluzione perfetta per chi viaggia spesso all’estero e ha bisogno di caricare più dispositivi in modo pratico e sicuro. Questo adattatore compatto integra le spine di Tipo A, Tipo C, Tipo G e Tipo I, coprendo così una vasta gamma di Paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Europa, Australia, Giappone, Canada, Cina e molti altri.

È ideale per viaggiatori internazionali, grazie alla sua capacità di adattarsi a oltre 150 Paesi nel mondo. Dotato di un’uscita USB C a ricarica rapida da 35W e due porte USB A da 12W ciascuna, consente di caricare velocemente smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici.

Inoltre, è presente una presa universale da 2500W che permette di collegare anche apparecchi elettrici di maggiore potenza. In totale, è possibile alimentare fino a 6 dispositivi contemporaneamente, rendendolo perfetto per viaggi di gruppo o in famiglia.

Le dimensioni compatte (7,09 x 5,5 x 5,32 cm) e il peso contenuto (155 g) rendono questo adattatore estremamente portatile: entra facilmente in una tasca o in una piccola borsa da viaggio. Importante notare che non è un convertitore di tensione, ma è compatibile con tensioni da 100 a 250V. Inoltre, è dotato di un fusibile di ricambio per garantire una maggiore sicurezza durante l’utilizzo.

