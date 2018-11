Roma, 19 novembre 2018 - Incognita neve sulle pianure del Nord-ovest, mentre già nevica sulle Alpi. Per sapere se questa notte sarà semplice pioggia o fiocchi bianchi bisognerà attendere di toccare con mano. Restano infatti incerte le previsioni meteo sulla tipologia di precipitazioni in piano, mentre pochi dubbi ci sono sulle nevicate in collina. Stiamo parlando di un'area circoscritta, quella del basso Piemonte, del Savonese, della Lombardia e dell'Emilia occidentale. E' qui infatti che, stando ai siti di meteorologia, è più elevata la probabilità di neve a quote basse. Le principali città in ballo sono Torino, Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia e solo marginalmente Milano e Bologna, dove piuttosto si parla di pioggia mista a neve. I fenomeni nevosi sono conseguenza di un'area depressionaria che si va generando sull'Italia e che porta con sé precipitazioni anche a carattere intenso. Sarà pioggia su gran parte dell'Italia e in modo particolare sulle regioni centrali: in Sardegna e Campania la protezione civile ha emesso un'allerta meteo. Ma vediamo la situazione nel dettaglio.

NEVE AL NORD - Al Nord la perturbazione che insiste sull'Italia assume connotazioni squisitamente invernali. A causa di un ulteriore calo termico, la neve continuerà a scendere copiosa sulle Alpi, portandosi progressivamente anche a quote collinari, in particolar modo sul versante occidentale. Nella notte fra oggi, lunedì 19 novembre e domani, martedì 20 novembre, la quota dovrebbe ulteriormente scendere "sin verso i 200/400m tra basso Piemonte, interne savonesi, Appennino emiliano-romagnolo, Trentino, alto Vicentino, Valbelluna e Carnia", annuncia 3BMeteo, con "possibili episodi di pioggia mista a neve o neve bagnata sino ai fondovalle o localmente fino a quote prossime alle pianure lungo la via Emilia, specie tra Reggiano, Modenese e Bolognese occidentale". Altrove tra oggi e domani mattina sarà pioggia.

Simile il quadro presentato da ilMeteo.it che nella notte prevede nevicate fin verso le pianure, includendo però anche la Lombardia meridionale tra le aree interessate. "In città come Milano, Varese, Piacenza, Parma e fino a Bologna potrebbero verificarsi episodi di pioggia mista a neve". Accumuli "di una certa importanza" sono invece attesi sui rilievi alpini e sull'Appennino settentrionale, a partire dai 500 metri.

Più cauto il sito Meteo.it che si limita ad annunciare per questa notte "neve fino a quote collinari sull’Emilia occidentale". Stesso vale per il meteo dell'Aeronautica militare che prevede "quota neve intorno 300-500 metri su Basso Piemonte e Appennino Ligure-Emiliano nel pomeriggio ma in generale calo fino a quote di bassa collina dalla sera e soprattutto dalla notte".

MALTEMPO AL CENTRO - Maltempo in generale sul resto d'talia. Oggi, lunedì 19 novembre, "peggiora su Isole maggiori ed entro sera su gran parte delle Peninsulari centro meridionali con fenomeni localmente moderati o forti su Centro-Nord Sardegna (specie sul Sassarese), Lazio, Campania, zone interne dell'Abruzzo, Molise e Lucania", scrive 3bMeteo.it. Rischio pioggia, anche se di minore intensità, sul resto del centro sud, dove però le temperature resteranno contenute. "Eventuali nevicate infatti, potranno interessare l'Appennino centrale attorno ai 1300-1400 metri e a quote più alte i monti del sud", dice ilMeteo.it, che mette in guardia sui venti: "Rinforzeranno specie su tutti bacini con forte aumento del moto ondoso".

ALLERTA IN SARDEGNA E CAMPANIA - Scuole chiuse a Codrongianos e Sorso, in provincia di Sassari, parchi off limits a Cagliari: sono questi i primi provvedimenti presi dai sindaci dopo l'allerta meteo di codice arancione diramata dalla protezione civile della Sardegna per la giornata di oggi e sino alla mezzanotte di domani, 20 novembre. Stesso livello di criticità in Campania, a partire dalle 17 di oggi e per le successive 24 ore. Le zone più a rischio - per piogge, vento e mare grosso - sono Napoli, le isole, l'Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sale e Alto Cilento.