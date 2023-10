Previsioni meteo: le conseguenze della disfatta dell’anticiclone norvegese. Come sarà la prossima settimana

Roma, 20 ottobre 2023 – Anche la prossima settimana sarà caratterizzata dal maltempo, anche forte. L’Italia è dunque entrata in una fase meteo prettamente autunnale, con piogge da Nord a Sud. “L'evento più rilevante dal punto di vista sinottico – scrive 3bmeteo – sarà la disfatta dell'anticiclone norvegese e l'affermazione su tutta l'Europa di un serrato regime atlantico che continuerà a trasportare perturbazioni piuttosto intense da ovest a est”. Temperature sulle montagne russe a causa dei richiami caldi di scirocco che entreranno in scena in più fasi.

Anche in Francia forte ondata di maltempo (Ansa)

Intanto anche questa settimana si chiude con il maltempo, a cominciare da questo venerdì nero con nubifragi e tempeste di vento. Antonio Sanò, fondatore di ilMeteo.it, spiega che le piogge cadranno abbondanti ed intense, specie al Nord Ovest e sulle coste tirreniche, i venti soffieranno fino a burrasca in prevalenza dai quadranti meridionali e onde di 6 metri sono previste sul Mar Ligure. Mareggiate anche tra Liguria e Versilia, localmente su Sardegna, Basilicata e Puglia ionica. Dal pomeriggio il maltempo si sposterà leggermente verso Est, provocando piogge torrenziali specie su Lombardia, zone alpine e prealpine del Triveneto, Liguria di Levante e Toscana. Non sono esclusi fenomeni intensi in spostamento verso Umbria, Lazio e Sardegna, con qualche rovescio frequente e forte anche sul resto del Nord e localmente in Campania.

All'estremo Sud le correnti meridionali, associate al ciclone, porteranno vento e caldo con picchi di 35 gradi in Sicilia e 33 gradi in Calabria. Farà molto caldo anche tra Romagna e Marche.

Anche sabato il tempo sarà diffusamente instabile seppur in parziale miglioramento: sono previste piogge forti su tutto il fianco tirrenico e su gran parte delle regioni del Sud. Nubifragi sono attesi sull'estremo Nord Est, in particolare sul Friuli Venezia Giulia e sul fianco occidentale della Sardegna. Avremo ancora onde di 3-4 metri su Mar Ligure, Mar di Sardegna e Mar Ionio.

Domenica, infine, assisteremo a un graduale miglioramento, sarà però solo una tregua in attesa delle nuove ondate di maltempo.